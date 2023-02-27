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"Новые люди" предлагают давать родителям-одиночкам детсад вне очереди

В партии уверены: дети из неполных семей должны иметь внеочередное право на места в детсадах

27 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: партия "Новые люди"
Алексей Нечаев / Фото: партия "Новые люди"

Депутаты от партии "Новые люди" предлагают обеспечить родителей-одиночек местами в детсадах без очереди. Тогда они смогут вернуться к полноценной работе после декрета и не будут зависеть от крошечных пособий. Их дети будут не просто находиться под присмотром, но и заниматься с педагогами и готовиться к школе. Эта инициатива позволит одиноким родителям сэкономить на нянях и частных детских садах, уверены в партии.

"Родители-одиночки вынуждены решать сразу две проблемы: как обеспечить ребёнка и как его воспитать. Нужно выходить на работу, а ребёнка отдавать в детсад. В некоторых регионах очередь в детский сад можно ждать и до первого класса – но у одиноких родителей этого времени нет", – подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.

Существующие меры поддержки одиноких родителей, к примеру, пособия, объём которых ниже прожиточного минимума, едва ли позволят решить проблемы семьи, уверены "Новые люди". Кроме того, на них могут рассчитывать только матери-одиночки, когда супруг признан умершим или пропавшим без вести, недееспособным или лишённым родительских прав. Однако если женщина растит ребёнка одна после развода, она не признаётся матерью-одиночкой и не может претендовать на такие выплаты и иные льготы.

"Чиновники и коллеги по Госдуме думают, как бы устроить демографический взрыв. Все силы предлагают бросить на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости. Мы это поддерживаем. Но давайте не забывать, что треть семей у нас в стране – неполные", – заявил Алексей Нечаев.

На сегодняшний день, согласно Трудовому кодексу РФ, отпуск с сохранением рабочего места предоставляется родителям до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Если после этого одинокий родитель не может устроить его в детский сад, то попадает в сложную жизненную ситуацию, поскольку остаётся без средств к существованию.

Согласно данным Росстата, в России 4,85 млн одиноких матерей и 1,13 млн одиноких отцов. Большинство из них не имеют возможности ждать своей очереди в детском саду. Родители вынуждены экстренно решать проблему дальнейшего воспитания ребёнка. Если законопроект примут, матери и отцы-одиночки смогут спокойно работать и обеспечивать детей всем необходимым, подчеркивают в партии.

Комментарии 19

  • сейчас многие фиктивно разводяться,а живут вместе,и получают всякие плюшки от государства
    27 февраля, Гость   Ответить
  • очередь для одних.для других, для третьих. ну нет законного способов обычным родителям никуда попасть только через взятки и кумовство
    27 февраля, Гость   Ответить
  • У каждого ребенка есть мама и папа. Эта инициатива ущемляет права детей в "полных" семьях. Я считаю, что одиночки не должны иметь ни каких преимуществ. Другое дело если мама или папа скончались или тяжело больные. Вот здесь я не против преимуществ.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Создавайте условия , чтоб семьи были полные. Это важнее. С последствиями бороться проще , но неэффективно. Вы остановите процесс разводов. Пусть живут долго и счастливо.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • нет законного способов обычным родителям никуда попасть только через взятки и кумовство-------- что ты несешь? пори чушь у себя в квартире, а не на людях.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем государство просит рожать детей, если не хватает детсадов?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • сейчас многие фиктивно разводяться,а живут вместе,и получают всякие плюшки от государства-- это какие такие плюшки дают при разводе?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Дочь в этом году школу заканчивает. До сих пор не дождались очереди в детский сад.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • До сих пор не дождались очереди в детский сад.--не говорите глупостей. Нм одного ребенка не знаю, кто не смог попасть в детский сад. Может вы просто не хотели?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Дети из неполных семей не должны иметь преимуществ. Мать должна дорожить отношениями и осмотрительно относиться к выбору спутника жизни. А то некоторые рожают "для себя", и требуют особых привелегий.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Нм одного ребенка не знаю, кто не смог попасть в детский сад. Может вы просто не хотели?" ---- Гость, вмешаюсь. Мы ребенку путевку в садик Индустриального района только через знакомство и взятку смогли получить! А бабёшки в администрации лишь нагло ухмылялись, отпуская пошлости, типа "Думать надо было, когда ноги раздвигали".
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, согласна. бред какой-то. Живут сначала не пойми как, а потом привилегий дайте. В чем вообще логика?! то есть, у нас полная семья и лишние 15 тыс можем на частный садик потратить, а алименты вообще то платить должен папаша...бесят уже эти бедные разведенки
    27 февраля, Гость   Ответить
  • через знакомство и взятку--- не знаю. Я дочку в садик отправила без всяких льгот, взяток и знакомств. Заранее поставила ее на очередь. В 2 года нам дали путевку. Правда было это 16 лет назад...
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Думать надо было, когда ноги раздвигали". -- так и говорили? Надо было жаловаться в прокуратуру. Сразу бы место нашлось
    27 февраля, Гость   Ответить
  • старшему 21, младшему 11. никому ни копейки не заносили. ни за садики ни за школы.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Думать надо было, когда ноги раздвигали" ----- Пожалуй поддержу.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Думать надо было, когда ноги раздвигали"--------Думало то, что посреди ног.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Может быть все-таки детсады начать строить?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, как мать-одиночка,че не понятного
    27 февраля, Гость   Ответить
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