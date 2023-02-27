"Новые люди" предлагают давать родителям-одиночкам детсад вне очереди

В партии уверены: дети из неполных семей должны иметь внеочередное право на места в детсадах

27 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: партия "Новые люди"

Депутаты от партии "Новые люди" предлагают обеспечить родителей-одиночек местами в детсадах без очереди. Тогда они смогут вернуться к полноценной работе после декрета и не будут зависеть от крошечных пособий. Их дети будут не просто находиться под присмотром, но и заниматься с педагогами и готовиться к школе. Эта инициатива позволит одиноким родителям сэкономить на нянях и частных детских садах, уверены в партии.

"Родители-одиночки вынуждены решать сразу две проблемы: как обеспечить ребёнка и как его воспитать. Нужно выходить на работу, а ребёнка отдавать в детсад. В некоторых регионах очередь в детский сад можно ждать и до первого класса – но у одиноких родителей этого времени нет", – подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.

Существующие меры поддержки одиноких родителей, к примеру, пособия, объём которых ниже прожиточного минимума, едва ли позволят решить проблемы семьи, уверены "Новые люди". Кроме того, на них могут рассчитывать только матери-одиночки, когда супруг признан умершим или пропавшим без вести, недееспособным или лишённым родительских прав. Однако если женщина растит ребёнка одна после развода, она не признаётся матерью-одиночкой и не может претендовать на такие выплаты и иные льготы.

"Чиновники и коллеги по Госдуме думают, как бы устроить демографический взрыв. Все силы предлагают бросить на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости. Мы это поддерживаем. Но давайте не забывать, что треть семей у нас в стране – неполные", – заявил Алексей Нечаев.

На сегодняшний день, согласно Трудовому кодексу РФ, отпуск с сохранением рабочего места предоставляется родителям до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Если после этого одинокий родитель не может устроить его в детский сад, то попадает в сложную жизненную ситуацию, поскольку остаётся без средств к существованию.

Согласно данным Росстата, в России 4,85 млн одиноких матерей и 1,13 млн одиноких отцов. Большинство из них не имеют возможности ждать своей очереди в детском саду. Родители вынуждены экстренно решать проблему дальнейшего воспитания ребёнка. Если законопроект примут, матери и отцы-одиночки смогут спокойно работать и обеспечивать детей всем необходимым, подчеркивают в партии.