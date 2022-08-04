АвтоВАЗ начнёт производить новый автомобиль на конвейере в Ижевске

АвтоВАЗ на своём заводе в Ижевске собирается производить новый автомобиль. Отмечается, что ранее на этом предприятии выпускали Lada Vesta.

Производство новой машины анонсировали официальные представители компании, однако никаких подробностей о том, какой автомобиль будут собирать на конвейере, пока не предоставляют.

АвтоВАЗ планирует развивать штамповочное и пластиковое производство для локализации компонентов, которые были импортированы.

Сотрудникам ижевского завода хотят оказать максимальную помощь и загрузку по работе, чтобы избежать сокращений.