АвтоВАЗ начнёт производить новый автомобиль на конвейере в Ижевске
Никаких подробностей о том, каким будет этот автомобиль, на данный момент компания не предоставляет
4 августа 2022, 07:34, Илья Звягинцев
АвтоВАЗ на своём заводе в Ижевске собирается производить новый автомобиль. Отмечается, что ранее на этом предприятии выпускали Lada Vesta.
Производство новой машины анонсировали официальные представители компании, однако никаких подробностей о том, какой автомобиль будут собирать на конвейере, пока не предоставляют.
АвтоВАЗ планирует развивать штамповочное и пластиковое производство для локализации компонентов, которые были импортированы.
Сотрудникам ижевского завода хотят оказать максимальную помощь и загрузку по работе, чтобы избежать сокращений.
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