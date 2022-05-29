Более 3,5 тысячи детей из Барнаула летом смогут отдохнуть в детских лагерях

В Барнауле начали проверять детские лагеря перед началом сезона отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первым проверку прошёл лагерь «Соснячок», который посетила делегация во главе с мэром Барнаула Вячеславом Франком.

«В летний период „Соснячок“ сможет принять около 600 детей от 6,5 до 13 лет», — рассказала начальник лагеря Наталья Никулина.

Отмечается, что сезон в лагерях начнётся с 10 июня, а отдохнуть в них смогут более 3600 детей из Барнаула. В 2022 году продолжает действовать программа кешбэка, которая позволяет вернуть часть денег, затраченных на покупку путёвок.

На сегодняшний день родители приобрели для детей 2 210 путёвок. 462 из них — в «Соснячок».

По словам директора центра «Каникулы», все лагеря в городе готовы к приёму детей.