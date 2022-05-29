Более 3,5 тысячи детей из Барнаула летом смогут отдохнуть в детских лагерях
Городские власти начали приёмку учреждений перед началом первого сезона
В Барнауле начали проверять детские лагеря перед началом сезона отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Первым проверку прошёл лагерь «Соснячок», который посетила делегация во главе с мэром Барнаула Вячеславом Франком.
«В летний период „Соснячок“ сможет принять около 600 детей от 6,5 до 13 лет», — рассказала начальник лагеря Наталья Никулина.
Отмечается, что сезон в лагерях начнётся с 10 июня, а отдохнуть в них смогут более 3600 детей из Барнаула. В 2022 году продолжает действовать программа кешбэка, которая позволяет вернуть часть денег, затраченных на покупку путёвок.
На сегодняшний день родители приобрели для детей 2 210 путёвок. 462 из них — в «Соснячок».
По словам директора центра «Каникулы», все лагеря в городе готовы к приёму детей.
«Обсудим с депутатами городской думы возможность увеличения суммы средств на подготовку, ремонт загородных лагерей в следующем году до 30 млн рублей. Также необходимо изыскать средства на оснащение загородных лагерей модульными санузлами с холодным и горячим водоснабжением — 14 санузлов, по два в каждом муниципальном лагере. Это требование безопасности, вопрос культуры и отношения к детям», — подытожил визит Вячеслав Франк.