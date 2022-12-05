«Для подрыва танков»: депутат предложил отправлять бездомных собак на Украину
Парламентарии идею своего коллеги не поддержали
5 декабря 2022, 12:29, Никита Черников
Орловский депутат от КПРФ Виктор Макаров предложил направлять бездомных собак для участия в спецоперации на Украине, сообщает «Орелtimes».
«Предлагаю воспитать этих собак для подрыва танков», — заявил парламентарий на сессии регионального Заксобрания во время обсуждения вопроса о приютах для животных.
Идею Макарова его соратники и представители других партий не поддержали.
Издание отмечает, что ранее этот же депутат предлагал не менее оригинальное решение проблемы с беспризорными псами — он хотел отправить их в Китай.
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