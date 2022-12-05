«Для подрыва танков»: депутат предложил отправлять бездомных собак на Украину

Орловский депутат от КПРФ Виктор Макаров предложил направлять бездомных собак для участия в спецоперации на Украине, сообщает «Орелtimes».

«Предлагаю воспитать этих собак для подрыва танков», — заявил парламентарий на сессии регионального Заксобрания во время обсуждения вопроса о приютах для животных.

Идею Макарова его соратники и представители других партий не поддержали.

Издание отмечает, что ранее этот же депутат предлагал не менее оригинальное решение проблемы с беспризорными псами — он хотел отправить их в Китай.