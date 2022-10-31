Гололёд не исчезнет. О погоде в Алтайском крае 1 ноября

От +3 до +8 градусов ожидается 1 ноября в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков, но по востоку местами ожидается небольшой дождь.

На дорогах гололедица, местами гололёдные явления. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Отметим, что к ночи 2 ноября температура снова опустится до отрицательных значений — от -1 до -3 градусов.

В Барнауле от +3 до +5 градусов. Преимущественно без осадков, возможны гололёдные явления, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.