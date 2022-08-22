Кто такой Александр Дугин и кто взорвал автомобиль с его дочерью?

Дочь известного российского философа и публициста Александра Дугина Дарья погибла после взрыва машины вечером 20 августа в Подмосковье. Российский Следком называет убийство спланированным и заказным, а в интернете ходят версии о заказчике взрыва и о том, и кто на самом деле был целью преступников — молодая девушка или один из главных русских философов современности? Amic.ru собрал имеющуюся информацию о трагедии и её жертвах.

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Происшествия Следователи возбудили уголовное дело после подрыва автомобиля дочери Александра Дугина

Кто такие Александр и Дарья Дугины?

Александр Дугин — это российский философ, политолог и общественный деятель, лидер Международного Евразийского движения, в 1990-х годах он был одним из лидеров и основателей Национал-большевистской партии наравне с музыкантом Егором Летовым и писателем Эдуардом Лимоновым. Затем Дугин основал так называемую «четвёртую политическую теорию», которая, по его мнению, является следующим этапом после либерализма, марксизма и фашизма. Философ называет себя противником либерализма и глобализма и стоит на позициях традиционализма.

За свою жизнь Дугин работал и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений МГУ, был главным редактором телеканала «Царьград ТВ», колумнистом нескольких журналов, читал курсы лекций в ведущих университетах мира, был советником председателя Государственной Думы Геннадия Селезнёва. Кроме того, западные СМИ называют Дугина одним из тех философов, которые влияют на политику президента России Владимира Путина.

В 1992 году у Дугина родилась дочь Дарья. Она окончила философский факультет МГУ и пошла по стопам отца, стала политическим обозревателем Международного евразийского движения, работала журналистом на Russia Today, телеканалах «Звезда» и «Царьград» под псевдонимами Дарья Платонова, а также была главным редактором сайта United World International, из-за чего 3 марта вошла в санкционные списки США.

Как и отец, Дарья Дугина поддерживала действия российских войск в украинском конфликте, летом 2022 года ездила в Донецк, Мариуполь, посещала завод «Азовсталь». На момент смерти ей было 29 лет.

Александр Дугин / Instagram*-аккаунт Александра Дугина

Как произошла авария?

Как пишут СМИ, Дарья Дугина возвращалась с ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на машине Toyota Land Cruiser. В районе посёлка Большие Вяземы Московской области на автомобиле сработало взрывное устройство, а затем она загорелась. Как сообщает российский Следком, бомба была заложена под днищем машины со стороны водителя.

По информации военкора Максима Фомина («Владлен Татарский»), там было «400 г тротила, без оболочки». При этом на ВИП-парковке фестиваля, где стоял автомобиль, камеры видеонаблюдения не работали. Фомин также написал, что Дугин после взрыва попал в больницу. Трагедия случилась на его глазах. Сразу после инцидента в социальных сетях появились фото, на которых Дугин осматривает место ЧП. Судя по ним, философ никаких травм не получил.

Дарья Дугина погибла на месте. Следком уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

При этом Дарья Дугина могла не быть целью нападения. По сообщениям СМИ, Александр Дугин также должен был ехать в машине, но в последний момент пересел в другой автомобиль.

Дарья Дугина / Instagram*-аккаунт Александра Дугина

Кто мог взорвать автомобиль?

Пока имя террориста, который взорвал автомобиль, неизвестно. Но сразу после убийства в интернете в смерти Дугиной начали обвинять украинские спецслужбы. Например, глава ДНР Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале: «Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь».

О возможном украинском следе заявила и официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своём Telegram-канале. По её словам, такую версию должны проверить «компетентные органы». И если она подтвердится, «нужно вести речь о политике государственного терроризма», считает Захарова.

Фото с места трагедии / sledcom.ru

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью «Комсомольской правде» также допустил украинский след. О том же сказал и писатель Захар Прилепин в своём Telegram-канале. Он сравнил это убийство с убийствами военных ДНР Гиви, Моторолы и экс-главы республики Александра Захарченко.

Однако украинские власти свою причастность к убийству Дарьи Дугиной опровергают. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство». По его мнению, убийство «является следствием борьбы за власть и влияние различных российских группировок».

Между тем, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас живет на Украине, заявил, что покушение на Дугина устроили некие «партизаны», целью которых является «сопротивление кремлевскому режиму», пишет Пономарев в своем Telegram-канале.

*Instagram официально запрещён на территории России, доступ к нему ограничен.

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