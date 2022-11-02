МИД РФ опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

Россия также призывает ядерные державы отказаться от любых попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга

2 ноября 2022, 23:15

Россия в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несёт особую ответственность как ядерная держава. Об этом сообщается в опубликованном на сайте российского МИД заявлении.

Подчёркивается, что реагирование с использованием ядерного оружия допускается лишь в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. В МИД указали, что в современной сложной ситуации, сложившейся из-за «безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности», ключевым становится предотвращение военного противостояния ядерных государств.

В МИД также подчеркнули, что Россия призывает другие ядерные державы отказаться от любых попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга.

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