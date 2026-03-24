Такой день. Обвинение пенсионеру, на чьем гараже погиб мальчик, и ремонт дорог

О главных событиях региона за 24 марта

24 марта 2026, 23:48, ИА Амител

Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к томской проектной организации "Запсиб-Мост". Причиной для спора стал многострадальный проект реконструкции путепровода на проспекте Калинина.

В зоне СВО погиб председатель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров. Андрей Васильевич ушел добровольцем на СВО осенью 2024 года — в 58 лет, 20 апреля ему исполнилось бы 60 лет.

В Барнауле 68-летнему жителю, на гараже которого от удара током погиб подросток, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. По поручению главы города Вячеслава Франка в Барнауле проверят законность размещения гаражей на придомовых территориях и их подключение к электросетям.

Компания "Независимая аналитическая лаборатория" из Барнаула выиграла суд против аэропорта Горно-Алтайска. Спор возник из-за договора, по которому истец должен был разработать природоохранную документацию.

На улицах Барнаула идет ремонт дорог с применением холодного асфальта. Как сообщил в ходе аппаратного совещания замглавы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, работы выполняют три бригады "Автодорстроя": одна — в дневное время и две — в ночное.