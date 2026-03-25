В России начали изымать заброшенные участки

Принятый в прошлом году закон впервые применили в Омской области

25 марта 2026, 09:00, ИА Амител

Земельный участок / Изображение сгенерировано при помощи нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Омской области впервые применили закон об изъятии неосвоенных земельных участков: 13 садовых наделов в Таврическом районе перешли в муниципальную собственность. Об этом сообщил председатель Омского областного союза садоводов Виктор Бобырь, передает "КП".

«В регионе выявлено около 50 тысяч заброшенных дачных участков, однако иски были поданы только к собственникам 13 наделов. На судебные заседания владельцы не явились, что ускорило процедуру изъятия», — пишет издание.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России начал действовать закон, позволяющий изымать садовые или огородные участки, если они не были освоены в течение трех лет. Постановление правительства с перечнем признаков неиспользования участков утверждено 1 сентября 2025 года.

Целью закона власти назвали наведение порядка с землей внутри населенных пунктов. Запущенные участки часто портят вид улиц, зарастают мусором и становятся опасными. Как отмечала amic.ru заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина, к ним поступает много жалоб на брошенные территории.