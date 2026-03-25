В России начали изымать заброшенные участки
Принятый в прошлом году закон впервые применили в Омской области
25 марта 2026, 09:00, ИА Амител
В Омской области впервые применили закон об изъятии неосвоенных земельных участков: 13 садовых наделов в Таврическом районе перешли в муниципальную собственность. Об этом сообщил председатель Омского областного союза садоводов Виктор Бобырь, передает "КП".
«В регионе выявлено около 50 тысяч заброшенных дачных участков, однако иски были поданы только к собственникам 13 наделов. На судебные заседания владельцы не явились, что ускорило процедуру изъятия», — пишет издание.
Напомним, с 1 марта 2025 года в России начал действовать закон, позволяющий изымать садовые или огородные участки, если они не были освоены в течение трех лет. Постановление правительства с перечнем признаков неиспользования участков утверждено 1 сентября 2025 года.
Целью закона власти назвали наведение порядка с землей внутри населенных пунктов. Запущенные участки часто портят вид улиц, зарастают мусором и становятся опасными. Как отмечала amic.ru заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина, к ним поступает много жалоб на брошенные территории.
09:42:54 25-03-2026
"В регионе выявлено около 50 тысяч заброшенных дачных участков" В процветающем государстве заброшенных участков не будет.
10:51:15 25-03-2026
Гость (09:42:54 25-03-2026) "В регионе выявлено около 50 тысяч заброшенных дачных участк... Да ничего подобного. И в процветающем государстве найдутся лентяи, пофигисты, барыги, которые купили для перепродажи и прочее. Не будет брошенных участков тогда, когда земля в дефиците будет.
12:11:36 25-03-2026
Гость (10:51:15 25-03-2026) Да ничего подобного. И в процветающем государстве найдутся л... Земли всем хватит (даже если по 2 м), живём в государстве, которое издаёт и пишет законы и правила. Если что-то идёт не так, то скорее всего ошибки или дело в издателях..
12:01:40 25-03-2026
Гость (09:42:54 25-03-2026) "В регионе выявлено около 50 тысяч заброшенных дачных участк... В Китае есть целые города с незаселенными высотными домами. Там автобусы возят по 3-5 человек. В недавний карантин людей из зараженных зон в крупных мегаполисах вывозили десятками автобусов. А у нас какие-то участки, где хозяин передумал в прошлый год садить картошку.
13:00:44 25-03-2026
вопрос прав на землю - основной на данный момент.
кто профукает - тот сам себе злобный Буратино.