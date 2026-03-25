Краевые парламентарии получили законопроект об ужесточении наказаний за торговлю "с колес" от Барнаульской думы и уже успели принять его в первом чтении

25 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Торговля в Барнауле / Фото: amic.ru

На сессии 26 марта депутатам АКЗС предстоит во втором чтении рассмотреть законопроект об увеличении штрафов за несанкционированную уличную торговлю. Информация об этом размещена на сайте краевого парламента.

Законопроект предложили депутаты Барнаульской городской Думы. Размеры штрафов, если его примут, будут таковы: от 2 до 5 тысяч рублей для граждан при первом нарушении и от 5 до 10 тысяч рублей — при повторном. Сейчас величина этих штрафов составляет от 500 рублей до 3 тысяч и от 3 до 5 тысяч рублей соответственно.

При этом любопытно, что правки будут вносить в статью 68.2 краевого закона "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Она описывает ответственность за самовольное размещение нестационарных торговых объектов. Судя по формулировкам закона, таким объектом может считаться даже автомобиль. И именно с торговлей "из багажника" и должны, по всей видимости, бороться поправки.

Перед депутатами предстанет уже второе чтение законопроекта. Обсуждение первой редакции документа в прошлом вызвало достаточно активные дискуссии: некоторые отметили, что в Барнауле, например, откровенно не хватает мест для законной уличной торговли.

Напомним, накануне 8 марта в Барнауле полицейские провели контрольную закупку и поймали нелегальных торговцев тюльпанами, продававших цветы как раз из автомобилей. Продавцам светит административная ответственность: штрафы и, вероятно, уже неактуальное для них изъятие товара.