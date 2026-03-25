Депутаты АКЗС вернутся к вопросу о карах за незаконную уличную торговлю
Краевые парламентарии получили законопроект об ужесточении наказаний за торговлю "с колес" от Барнаульской думы и уже успели принять его в первом чтении
25 марта 2026, 07:00, ИА Амител
На сессии 26 марта депутатам АКЗС предстоит во втором чтении рассмотреть законопроект об увеличении штрафов за несанкционированную уличную торговлю. Информация об этом размещена на сайте краевого парламента.
Законопроект предложили депутаты Барнаульской городской Думы. Размеры штрафов, если его примут, будут таковы: от 2 до 5 тысяч рублей для граждан при первом нарушении и от 5 до 10 тысяч рублей — при повторном. Сейчас величина этих штрафов составляет от 500 рублей до 3 тысяч и от 3 до 5 тысяч рублей соответственно.
При этом любопытно, что правки будут вносить в статью 68.2 краевого закона "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Она описывает ответственность за самовольное размещение нестационарных торговых объектов. Судя по формулировкам закона, таким объектом может считаться даже автомобиль. И именно с торговлей "из багажника" и должны, по всей видимости, бороться поправки.
Перед депутатами предстанет уже второе чтение законопроекта. Обсуждение первой редакции документа в прошлом вызвало достаточно активные дискуссии: некоторые отметили, что в Барнауле, например, откровенно не хватает мест для законной уличной торговли.
Напомним, накануне 8 марта в Барнауле полицейские провели контрольную закупку и поймали нелегальных торговцев тюльпанами, продававших цветы как раз из автомобилей. Продавцам светит административная ответственность: штрафы и, вероятно, уже неактуальное для них изъятие товара.
07:41:11 25-03-2026
Главное: хватать и не пущать...А то бабки миллионершами станут и не будут власть уважать.
08:01:36 25-03-2026
разгромим этот рассадник нестабильности и не безопасности и потом заживем, лучше прежнего
08:09:56 25-03-2026
Слово то какое нашли - кара!?...
Надо было ещё слово небесная добавить!...
08:11:30 25-03-2026
Какой смысл принимать новые если старые не соблюдаются. На Докучаева можно ежедневно казну пополнять, но происходит это раз в год перед Шукшинскими чтениями
09:33:26 25-03-2026
Гость (08:11:30 25-03-2026) Какой смысл принимать новые если старые не соблюдаются. На Д... Не надо трогать Докучаево.
09:43:13 25-03-2026
Гость (09:33:26 25-03-2026) Не надо трогать Докучаево.... А что там какая-то особая законодательная зона. Или торгующие там из машин чем-то лучше остальных? Может в багажники шестерки на Докучаева на свинине не так бактерии размножаются?
08:49:26 25-03-2026
Я вот как мелкий бизнес , который все взносы плачу просто на выживание отправлен всеми налогами и поборами которые только растут , имущественный налог на помещение ? С прошлого года вместо 0.1% от кадастра местная власть ввела 2% т.е. вместо 10к налога стало 100к годового , да такой тогда нужны эти помещения в городе если можно вылезти на улицу и барыжить так никому ничего не поатя и ни за что не отвечая , пусть город вернётся в 90е с базарами раз так желает.
09:35:57 25-03-2026
Не трогайте бабушек, пенсия копейки, хоть так заработают и людей накормят.
09:58:05 25-03-2026
я тоже против торговли на дороге, парковке, пешеходном переходе.
Панфиловцев-малый Павловский тракт.
продавцы картошки осенью и живут здесь месяц пока не рассторгуются.
сейчас по весне-вылезу торговый рассадой, цветами к родитель кому дню, пасхе.
есть пустырь за Попова-торгуйте там, но нет гля, надо на перекрёстке.
10:33:13 25-03-2026
найди отличия. (09:58:05 25-03-2026) я тоже против торговли на дороге, парковке, пешеходном перех... Ну запретят и станут в супермаркетах картоха и овощи дороже процентов на 50%. Кому от этого будет легче? А лесные грибы, не ваши эти шапиньоны, свежую речную рыбу, уток, натуральные продукты с Горного Алтая где тогда можно будет купить? Если вы поклонник дошираков, тогда конечно вопросов нет.
11:38:09 25-03-2026
Гость (10:33:13 25-03-2026) Ну запретят и станут в супермаркетах картоха и овощи дороже ... читай внимательно.доширак.
против чего я.
люблю сало домашнее-сам солю.
покупаю тушу свинки осенью в селе, и часть себе, часть родственникам.
картошку раньше садил сам, сейчас проще купить кг в магазине и не заморачиваться с хранением.
а ты сидишь на тротуаре/улице и торгуешь-то той поры, пока не собьют лезущего через проезжую часть, спещащего к тебе покупателя, экономящего рупь, и плюющего на свою жизнь, безопасность и не соблюдаюзих ПДД.
гайцы ау, вы же иногда на углу ловите нарушителей, а мимо этих проезжаете.
администрации района тоже побоку.
гля,про гаражи и пацана, как расскричались, но..
10:12:32 25-03-2026
Кто за базары - тот еще в душе колхозан. Это просто убожество, когда неопрятные люди грязными руками взвешивают продукты, трогают их. Реально - деревня.
16:28:31 25-03-2026
Надо запретить уличную торговлю всем кроме: 1) пенсионеров, 2) многодетных 3) бюджетников 4) гражданам, чей доход меньше 100 000 руб./месяц. А властям всячески помогать данным категориям горожан, предоставляя налоговые льготы и субсидии , разрешения на торговлю, особенно с личного подсобного хозяйства, садов, огородов и т.л.