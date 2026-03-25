Тепло и без осадков. Какая погода ждет Алтайский край 25 марта

Воздух прогреется до +8 градусов

25 марта 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +3 до +8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 25 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В регионе обойдется преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле обещают +4...+6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.