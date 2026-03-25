Дональд Трамп заявил об "очень большом подарке" для США от Ирана

Какой именно дар преподнесло иранское государство, не уточняется

25 марта 2026, 10:17, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран сделал Вашингтону "очень большой подарок", пишет RT.

«Они сделали кое‑что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, стоящий огромных денег», — подчеркнул американский лидер.

Конкретное содержание "подарка" Трамп не раскрыл, однако уточнил, что ситуация имеет прямое отношение к сфере нефти и газа. Напомним, переговоры с Ираном ведут вице‑президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

При этом ранее Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Ираном в течение пяти дней. Он также подтвердил желание иранской стороны подписать мирное соглашение.