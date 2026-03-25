Дональд Трамп заявил об "очень большом подарке" для США от Ирана
Какой именно дар преподнесло иранское государство, не уточняется
25 марта 2026, 10:17, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран сделал Вашингтону "очень большой подарок", пишет RT.
«Они сделали кое‑что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, стоящий огромных денег», — подчеркнул американский лидер.
Конкретное содержание "подарка" Трамп не раскрыл, однако уточнил, что ситуация имеет прямое отношение к сфере нефти и газа. Напомним, переговоры с Ираном ведут вице‑президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
При этом ранее Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Ираном в течение пяти дней. Он также подтвердил желание иранской стороны подписать мирное соглашение.
10:37:49 25-03-2026
Всегда восхищался людьми, которые нагло врут и не краснеют...
11:26:40 25-03-2026
имеет прямое отношение к сфере нефти и газа --- может отдали нефть и газ американцам, как в Венесуэлле? Не сильно удивлюсь. Вот рейтинг у него вверх и попрет
11:39:06 25-03-2026
Напомним, переговоры с Ираном ведут вице‑президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио/// Лучше озучьте кто ведет переговоры со стороны Ирана?
11:56:35 25-03-2026
Огромный подарок. Что к носу подвели?