Тело девочки обнаружили в туалете магазина в Приморье рядом с газовым баллончиком
Следственные органы возбудили уголовное дело
25 марта 2026, 08:49, ИА Амител
В Приморском крае в поселке Славянка Хасанского района погибла 14-летняя девочка. Ее тело обнаружили в туалете одного из магазинов, рядом находился бытовой газовый баллончик. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет Amur Mash.
По предварительным данным, две школьницы приобрели газовый баллончик и зашли в помещение уборной. Там одна из них начала вдыхать газ, после чего потеряла сознание и скончалась.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Также следователи выясняют, каким образом опасное вещество было продано несовершеннолетним.
Ранее в Барнауле предъявили обвинение пенсионеру, на чьем гараже от удара током погиб мальчик. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
10:30:18 25-03-2026
Производителей газовых баллончиков и владельца магазина к ответу как обычно? А родители еще и моральный вред выбивать у них будут?
11:26:49 25-03-2026
Я так понимаю что туалеты в магазинах сейчас закроют и запретят в продаже газовые баллончики?
11:46:16 25-03-2026
Гость (11:26:49 25-03-2026) Я так понимаю что туалеты в магазинах сейчас закроют и запре... Девочек тоже надо будет запретить, на всякий!
15:16:20 25-03-2026
Дура самовыпилилась! Естественный отбор!