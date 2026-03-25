Тело девочки обнаружили в туалете магазина в Приморье рядом с газовым баллончиком

Следственные органы возбудили уголовное дело

25 марта 2026, 08:49, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Приморском крае в поселке Славянка Хасанского района погибла 14-летняя девочка. Ее тело обнаружили в туалете одного из магазинов, рядом находился бытовой газовый баллончик. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет Amur Mash.

По предварительным данным, две школьницы приобрели газовый баллончик и зашли в помещение уборной. Там одна из них начала вдыхать газ, после чего потеряла сознание и скончалась.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также следователи выясняют, каким образом опасное вещество было продано несовершеннолетним.

Ранее в Барнауле предъявили обвинение пенсионеру, на чьем гараже от удара током погиб мальчик. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Барнауле мальчик погиб от удара током на крыше гаража / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Комментарии 4

Гость

10:30:18 25-03-2026

Производителей газовых баллончиков и владельца магазина к ответу как обычно? А родители еще и моральный вред выбивать у них будут?

Гость

11:26:49 25-03-2026

Я так понимаю что туалеты в магазинах сейчас закроют и запретят в продаже газовые баллончики?

Гость

11:46:16 25-03-2026

Гость (11:26:49 25-03-2026) Я так понимаю что туалеты в магазинах сейчас закроют и запре... Девочек тоже надо будет запретить, на всякий!

Гость

15:16:20 25-03-2026

Дура самовыпилилась! Естественный отбор!

