Тело девочки обнаружили в туалете магазина в Приморье рядом с газовым баллончиком

Следственные органы возбудили уголовное дело

25 марта 2026, 08:49, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Приморском крае в поселке Славянка Хасанского района погибла 14-летняя девочка. Ее тело обнаружили в туалете одного из магазинов, рядом находился бытовой газовый баллончик. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет Amur Mash.

По предварительным данным, две школьницы приобрели газовый баллончик и зашли в помещение уборной. Там одна из них начала вдыхать газ, после чего потеряла сознание и скончалась.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также следователи выясняют, каким образом опасное вещество было продано несовершеннолетним.

