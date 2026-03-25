Где отдохнуть на весенних каникулах с ребенком в Белокурихе?

Комплекс "Благодать" предлагает семейный отдых с развлечениями и выгодными бонусами

25 марта 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHYdggZ

Март подходит к концу, а это значит, что перед родителями снова встает вопрос: где провести каникулы с ребенком, чтобы было весело, с пользой и без лишних хлопот? Отличный вариант — Белокуриха. Здесь, помимо живописных пейзажей и целебного воздуха, есть масса возможностей для активного отдыха и спокойного семейного досуга. А если остановиться в отеле "Благодать", каникулы станут не только интересными, но и по-настоящему выгодными. Ведь для гостей подготовили сразу несколько спецпредложений.

Варианты развлечений

Одно из главных преимуществ расположения комплекса "Благодать" — близость к горнолыжному склону. Если ребенок мечтает встать на лыжи или сноуборд, инструкторы быстро и безопасно научат основам. Любители пеших прогулок оценят множество лесных троп и терренкуров. Тем, кто предпочитает более спокойный отдых, понравится кресельный подъемник на гору Церковка. С вершины открывается панорама на весь курорт — можно взять с собой горячий чай и просто наслаждаться шикарными видами. И приятный бонус: гости отеля получают билет на канатную дорогу или ски-пасс на два часа в подарок — выбирать вам (предложение действует до 1 мая 2026 года и может быть продлено, подробности уточняйте по телефону 8-800-700-99-89).

Продуманный сервис

В комплексе "Благодать" знают, что отдых с детьми требует особого внимания к деталям. Для самых маленьких путешественников предоставляют кроватку и стульчик для кормления. В ресторане есть отдельное меню (можно подогреть и детское питание). А пока взрослые спокойно завтракают или ужинают, юные гости могут провести время в уютной игровой комнате. Летом доступна уличная игровая площадка на территории отеля "Благодать".

Весенние спецпредложения

Чтобы семейный отдых на каникулах в Белокурихе стал еще доступнее, в комплексе "Благодать" есть несколько спецпредложений.

Например, действует тариф "Снежный", который включает проживание, трехразовое питание и ски-пасс ежедневно (для семей с детьми и без). Стоимость на человека 5000 рублей в сутки при двухместном размещении и актуальна до 31 марта 2026 года.

Дети до пяти лет всегда проживают бесплатно. А до 31 марта 2026 года — еще и юные гости до 12 лет. Кроме того, для читателей доступен промокод "амик", который дает скидку 10% на размещение — он действует до 25 апреля 2026 года.

Ознакомиться со всеми спецпредложениями и сроками их действия можно по ссылке.

Каникулы — время, когда хочется выдохнуть, сменить обстановку и провести его с близкими. "Благодать" поможет наполнить отдых приятными воспоминаниями.

Комплекс "Благодать"

Адрес: г. Белокуриха, ул. Славского 77

Тел.: 8-800-700-99-89

ООО "Альп-Сервис"

