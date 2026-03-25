Новый случай оспы обезьян выявили в России

Диагноз подтвержден лабораторно

25 марта 2026, 07:28, ИА Амител

Оспа обезьян / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Оспа обезьян / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Санкт-Петербурге выявлен новый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительным данным, заболевший госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Диагноз подтвержден лабораторно.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в связи с выявлением случая организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Подробности о пациенте и обстоятельствах заражения не раскрываются.

Глава ведомства Анна Попова ранее предупреждала, что оспа обезьян входит в число инфекций, эпидемиологические риски по которым могут расти в ближайшее время.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Среди симптомов — лихорадка, головная и мышечная боль, а также характерная сыпь. Ранее в России уже фиксировались единичные случаи этой инфекции.

Оспа обезьян / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера/ amic.ru

Гость

09:15:11 25-03-2026

Теперь будем ликвидировать обезьян?

Гость

09:38:44 25-03-2026

Там финны ездят за бензином и продуктами. Раньше ездили наши к ним, а теперь наоборот.

Гость

10:23:54 25-03-2026

Гость (09:38:44 25-03-2026) Там финны ездят за бензином и продуктами. Раньше ездили наши...
Финляндия известна всему миру, как страна, где в лесах много-много диких обезьян

