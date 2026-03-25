Новый случай оспы обезьян выявили в России
Диагноз подтвержден лабораторно
25 марта 2026, 07:28, ИА Амител
В Санкт-Петербурге выявлен новый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По предварительным данным, заболевший госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Диагноз подтвержден лабораторно.
В Роспотребнадзоре рассказали, что в связи с выявлением случая организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Подробности о пациенте и обстоятельствах заражения не раскрываются.
Глава ведомства Анна Попова ранее предупреждала, что оспа обезьян входит в число инфекций, эпидемиологические риски по которым могут расти в ближайшее время.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Среди симптомов — лихорадка, головная и мышечная боль, а также характерная сыпь. Ранее в России уже фиксировались единичные случаи этой инфекции.
Гость (09:38:44 25-03-2026) Там финны ездят за бензином и продуктами. Раньше ездили наши...
