Фасад дома на Брестской может обрушиться на жителей Барнаула

Горожане предупреждают, что при проходе рядом со зданием следует соблюдать осторожность

25 марта 2026, 08:36, ИА Амител

Поврежденный фасад / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле жители сообщили о повреждении фасада жилого дома на улице Брестской. По их словам, с верхней части здания осыпались элементы конструкции, что может представлять опасность для прохожих, пишет Telegram-канал "В курсе 22".

Информация об этом появилась в соцсетях. Речь идет о доме № 11 на улице Брестской. На опубликованных материалах видно, что часть фасада разрушена.

Горожане предупреждают, что при проходе рядом со зданием следует соблюдать осторожность. Официальной информации о причинах произошедшего и возможных мерах со стороны ответственных служб на момент публикации не поступало.

Ранее в центре Барнаула с крыши жилого дома обрушилась часть парапета. По сообщениям очевидцев, фрагмент конструкции упал рядом с прохожим, однако обошлось без пострадавших.