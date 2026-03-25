Фасад дома на Брестской может обрушиться на жителей Барнаула
Горожане предупреждают, что при проходе рядом со зданием следует соблюдать осторожность
25 марта 2026, 08:36, ИА Амител
В Барнауле жители сообщили о повреждении фасада жилого дома на улице Брестской. По их словам, с верхней части здания осыпались элементы конструкции, что может представлять опасность для прохожих, пишет Telegram-канал "В курсе 22".
Информация об этом появилась в соцсетях. Речь идет о доме № 11 на улице Брестской. На опубликованных материалах видно, что часть фасада разрушена.
Горожане предупреждают, что при проходе рядом со зданием следует соблюдать осторожность. Официальной информации о причинах произошедшего и возможных мерах со стороны ответственных служб на момент публикации не поступало.
Ранее в центре Барнаула с крыши жилого дома обрушилась часть парапета. По сообщениям очевидцев, фрагмент конструкции упал рядом с прохожим, однако обошлось без пострадавших.
08:41:06 25-03-2026
Ну а что еще ожидать, если дом последний раз при Брежневе ремонтировали?
11:12:02 25-03-2026
Гость (08:41:06 25-03-2026) Ну а что еще ожидать, если дом последний раз при Брежневе ре... Сам Брежнев и ремонтировал
09:02:52 25-03-2026
Ну тут как, может рухнуть , а может и не рухнуть. Вы видели вообще, что в Иране творится
09:14:22 25-03-2026
Гость (09:02:52 25-03-2026) Ну тут как, может рухнуть , а может и не рухнуть. Вы видели ... А что в Иране?
Там тоже на Брестской фасад рушится?
10:17:56 25-03-2026
Весь старый город с лепниной это лотерея.
Борцы за лицо города ставят на кон жизни горожан.
Надёжен ремонт только с полным циклом, заплатки это лишь косметика.
Отдолбить нужно всю эту потенциально свободную массу и заменить сайдингом, по крайней мере где тротуары проходят вплотную к зданиям
11:30:17 25-03-2026
Гость (10:17:56 25-03-2026) Весь старый город с лепниной это лотерея.Борцы за лицо г... А давайте вообще, снесём весь старый фонд и понатыкаем коробок в 24 этажа. А то чего они!
11:45:14 25-03-2026
Гость (11:30:17 25-03-2026) А давайте вообще, снесём весь старый фонд и понатыкаем короб... По вашему, нужно теперь там в касках ходить, любуясь на эту лепнину?
12:10:19 25-03-2026
Гость (11:45:14 25-03-2026) По вашему, нужно теперь там в касках ходить, любуясь на эту ... В касках, масках и бронежилетах
11:47:28 25-03-2026
Гость (11:30:17 25-03-2026) А давайте вообще, снесём весь старый фонд и понатыкаем короб... К этому и все идет. Манкуртам не нужна история. Только деньги.
11:58:51 25-03-2026
Гость (10:17:56 25-03-2026) Весь старый город с лепниной это лотерея.Борцы за лицо г... Ремонтировать должно и качественно надо,а не лепить уг сайдинг под которым вообще не будет видно что с домом происходит. В "новом" городе тоже хватает забот, Павловский тракт 126 тому пример
12:33:53 25-03-2026
Гость (11:58:51 25-03-2026) Ремонтировать должно и качественно надо,а не лепить уг сайди... Сами-то умеете в такую лепнину, которую делали почти сто лет назад. Там уже, похоже, крепить ее нормально не на что.
16:52:12 25-03-2026
Гость (12:33:53 25-03-2026) Сами-то умеете в такую лепнину, которую делали почти сто лет... Надо делать исторические формы и лить лёгкие пластмассовые элементы, крепить и красить. Говорят, что как раз из-за краски гипсовая лепнина разрушается. Раньше покрывали известкой, гипс "дышал". Современные краски образуют плотную оболочку, что неполезно. Конечно, как-то реставрируют дома в столицах, технологии не утрачены. Но затратно. У нас дешевле и безопаснее изготовить из чего-то пластикового.
20:01:28 26-03-2026
Гость (12:33:53 25-03-2026) Сами-то умеете в такую лепнину, которую делали почти сто лет... На здании с офисом единой России ничего не падает. На гостинице Алтай тоже. Как и на здании ЦБ
16:17:07 25-03-2026
Как осудят кого-то из администрации - так сразу и ремонт лепнины сделают и падать на горожан ничего не будет А архитекторов, которые предлагают проекты небоскребов в центре на пр-те Ленина - гнать за проф. непригодность. Не можете сами - скопируйте, хотя бы то, что построено до вас.