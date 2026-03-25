"По нему страшно ходить". Жители Барнаула пожаловались на состояние моста на Калинина
Горожанам приходится ежедневно ходить по мосту
25 марта 2026, 10:48, ИА Амител
В Барнауле жители пожаловались на состояние пешеходной части моста на пр. Калинина. По словам горожан, конструкция имеет повреждения, которые могут представлять опасность для проходящих по нему людей.
Сообщение появилось в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул". Автор публикации отмечает, что по мосту приходится ходить ежедневно, однако его состояние вызывает опасения.
«Это мост на Калинина. По нему страшно ходить: он рассыпается, только что оттаял и в грязи. Когда высохнет, будет еще страшнее. А приходится ходить каждый день на работу», — поделился читатель.
На опубликованных фотографиях видны трещины, глубокие выбоины и разрушенные участки покрытия. В некоторых местах обнажена арматура, а через повреждения просматривается железнодорожное полотно под мостом.
Официальной информации о состоянии сооружения и возможных сроках ремонта на момент публикации не поступало.
Ранее Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к томской проектной организации "Запсиб-Мост". Причиной для спора стал многострадальный проект реконструкции путепровода на проспекте Калинина.
Напомним, проект реконструкции путепровода на Калинина в январе 2026 года был, пусть и не с первого раза, но одобрен госэкспертизой. Сам же объект может похвастаться почтенным возрастом: его ввели в эксплуатацию еще в 1965 году.
10:57:52 25-03-2026
Амик, а почему ни одной новости о том, что сегодня утром было со светофорами?
Новые настройки или сбой системы? Пусть администрация прокомментирует
11:07:19 25-03-2026
страшно ходить --- а ездить?
11:16:04 25-03-2026
Путепровод в таком состоянии уже много лет.
Там когда большегрузы проезжают, плиты под ними ощутимо прогибаются и вибрируют.
Когда 2 года назад проспект Ленина был перекрыт, перед светофором набивался полный мост на Калинина, сидишь в машине и покачиваешься, когда по другой полосе грузовики проезжают.
11:19:39 25-03-2026
Вы что, хотите чтобы после ремонта этого путепровода посадили очередного чиновника?
11:25:52 25-03-2026
Его хотят отремонтировать или разобрать и построить новый?
12:15:35 25-03-2026
Гость (11:25:52 25-03-2026) Его хотят отремонтировать или разобрать и построить новый?... Там уже нечего ремонтировать. Плитам 60 лет.
11:55:35 25-03-2026
Ну что тут сказать нужен срочный ремонт