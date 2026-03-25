"По нему страшно ходить". Жители Барнаула пожаловались на состояние моста на Калинина

Горожанам приходится ежедневно ходить по мосту

25 марта 2026, 10:48, ИА Амител

В Барнауле жители пожаловались на состояние пешеходной части моста на пр. Калинина. По словам горожан, конструкция имеет повреждения, которые могут представлять опасность для проходящих по нему людей.

Сообщение появилось в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул". Автор публикации отмечает, что по мосту приходится ходить ежедневно, однако его состояние вызывает опасения.

«Это мост на Калинина. По нему страшно ходить: он рассыпается, только что оттаял и в грязи. Когда высохнет, будет еще страшнее. А приходится ходить каждый день на работу», — поделился читатель.

На опубликованных фотографиях видны трещины, глубокие выбоины и разрушенные участки покрытия. В некоторых местах обнажена арматура, а через повреждения просматривается железнодорожное полотно под мостом.

Официальной информации о состоянии сооружения и возможных сроках ремонта на момент публикации не поступало.

Ранее Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к томской проектной организации "Запсиб-Мост". Причиной для спора стал многострадальный проект реконструкции путепровода на проспекте Калинина.

Напомним, проект реконструкции путепровода на Калинина в январе 2026 года был, пусть и не с первого раза, но одобрен госэкспертизой. Сам же объект может похвастаться почтенным возрастом: его ввели в эксплуатацию еще в 1965 году.