Сотрудников барнаульского водоканала наградили в профессиональный праздник

На предприятии отметили вклад 76 специалистов, а также наставников и семейные династии

25 марта 2026, 11:00, ИА Амител

День работника ЖКХ в "Росводоканал Барнаул" / Фото: Татьяна Алдабаева

В Барнауле прошла праздничная церемония, приуроченная ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие организовали на площадке "Росводоканал Барнаул". В этот день отметили 76 сотрудников компании — им вручили награды краевого, городского, отраслевого и корпоративного уровня за профессиональные достижения и ответственную работу.

Кого наградили

Среди тех, кто получил признание, — представители производственных и технических служб: электромонтеры, сварщики, слесари аварийных бригад, операторы хлораторных установок, машинисты насосного оборудования. Также отметили инженеров и специалистов коммерческого и финансового направлений.

На мероприятие пригласили представителей органов власти и профильных структур. В числе гостей — заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Вадим Горбунов, депутаты краевого Заксобрания и городской думы, а также представители администрации Барнаула.

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго поздравил коллектив, отметил значимость работы сотрудников и то, что предприятие поддерживает молодых специалистов и создает условия для профессионального роста.

«Наша профессия очень важна. Даже сегодня многие, кто должен бы получать награду на сцене, находятся в строю — обеспечивают надежное водоснабжение и водоотведение для наших жителей. Большой поклон за вашу работу. Водоканал поддерживает молодых ребят, проводит их обучение, стимулирует для прохождения магистратуры, повышения квалификации. Приводите своих близких, детей, внуков, на наше предприятие. Каждый молодой человек может здесь вырасти и стать директором. Было бы желание», — сказал Андрей Полюго.

Заместитель министра Вадим Горбунов назвал коллектив предприятия одним из лучших в стране и подчеркнул уважение горожан к труду специалистов отрасли. А заместитель председателя комитета АКЗС Людмила Суслова отметила самоотверженность сотрудников водоканала. Именно их слаженная работа в любых погодных условиях обеспечивает жителей чистой водой и оперативное устранение аварий.

День работника ЖКХ в "Росводоканал Барнаул" / Фото: Татьяна Алдабаева

Традиции и планы

Отдельно отметили ветеранов и семейные династии, работающие на предприятии. Среди них — семьи Реш, Карнауховых, Клюевых, Титовых, Мещеряковых и Праздниковых. Также поблагодарили наставников, которые помогают новичкам освоиться в профессии.

Лучших сотрудников наградили почетными грамотами и благодарностями краевых и городских властей. Фото отличившихся специалистов поместили на Доску почета предприятия и отметили внутренними наградами.

Напомним, сегодня компания обеспечивает водой и услугами водоотведения более 665 тысяч жителей Барнаула и пригородных территорий, а также свыше 5,8 тысячи организаций. В зоне ответственности предприятия — более 1250 км водопроводных и около 900 км канализационных сетей.

В 2026 году компания планирует направить около 1,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры. Средства пойдут на реконструкцию очистных сооружений, обновление водозаборов и модернизацию сетей.