Стояли больше часа. Автомобилисты пожаловались на работу переезда в Тальменском районе
Некоторые водители не выдерживали ожидания и пересекали переезд на запрещающий сигнал светофора
25 марта 2026, 10:33, ИА Амител
В Тальменском районе Алтайского края водители столкнулись с длительной задержкой на железнодорожном переезде в селе Кашкарагаиха. По сообщениям очевидцев, автомобилистам пришлось ждать разрешающего сигнала более часа.
Информация об этом появилась в Telegram-канале Barnaul 22. По словам участницы сообщества, на переезде образовалась очередь, при этом в течение длительного времени поезда не проходили.
Жители отмечают, что некоторые водители не выдерживали ожидания и пересекали переезд на запрещающий сигнал светофора.
Официальных комментариев о причинах работы переезда в таком режиме на момент публикации не поступало.
Ранее в Новоалтайске на железнодорожном переезде произошло серьезное ДТП: тепловоз протаранил легковой автомобиль. Авария случилась в три часа ночи на переезде Алтайская Западно‑Сибирской железной дороги.
А как быть, когда локомотив стоит на месте в 300 метров от переезда, машинист на улице курит с работягами и ехать не собирается. Но при этом красный сигнал горит. Я 15 мин. простоял и поехал. Этот переезд, если ехать на озеро Уткуль. Самое интересное ,что после меня локомотив ещё минимум 30 мин. стоял на месте. Как быть в этой ситуации?