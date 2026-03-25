Стояли больше часа. Автомобилисты пожаловались на работу переезда в Тальменском районе

Некоторые водители не выдерживали ожидания и пересекали переезд на запрещающий сигнал светофора

25 марта 2026, 10:33, ИА Амител

В Тальменском районе Алтайского края водители столкнулись с длительной задержкой на железнодорожном переезде в селе Кашкарагаиха. По сообщениям очевидцев, автомобилистам пришлось ждать разрешающего сигнала более часа.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Barnaul 22. По словам участницы сообщества, на переезде образовалась очередь, при этом в течение длительного времени поезда не проходили.

Жители отмечают, что некоторые водители не выдерживали ожидания и пересекали переезд на запрещающий сигнал светофора.

Официальных комментариев о причинах работы переезда в таком режиме на момент публикации не поступало.

Ранее в Новоалтайске на железнодорожном переезде произошло серьезное ДТП: тепловоз протаранил легковой автомобиль. Авария случилась в три часа ночи на переезде Алтайская Западно‑Сибирской железной дороги.