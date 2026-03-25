На Барнаульскую ТЭЦ-3 доставили 200-тонную "запчасть" для обновления турбогенератора

Это статор — ключевой элемент оборудования

25 марта 2026, 07:40, ИА Амител

Новый статор на Барнаульской ТЭЦ-3 / Фото: пресс-служба СГК

В Барнауле на ТЭЦ-3 продолжается масштабное обновление генерирующего оборудования. В рамках проекта по замене турбогенератора № 2 на станцию доставили одну из самых крупных деталей — статор, который весит около 193 тонн. Подробности сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Статор — это один из основных элементов электрической машины, который преобразует механическую энергию вращения в электрическую. Ранее на станцию уже привезли ротор. Сейчас энергетики ожидают поставку остальных комплектующих. В их числе — система возбуждения, которая обеспечивает питание обмотки ротора, формирует магнитное поле и регулирует напряжение генератора.

Также на ТЭЦ-3 поступит маслосистема турбогенератора. В нее входят насосы, резервуары, теплообменники и фильтры. Эти элементы отвечают за смазку и охлаждение подшипников, а также за работу системы регулирования. Благодаря этому оборудование защищено от перегрева и преждевременного износа.

В рамках поставки этого года на станцию направят и систему охлаждения турбогенератора. Она предназначена для отвода тепла от основных узлов — обмоток и металлических частей. Кроме того, специалисты установят насосные агрегаты, которые обеспечат циркуляцию масла и работу жидкостного охлаждения.

Директор Барнаульской ТЭЦ-3 Юрий Карпов отметил, что проект входит в программу обновления турбогенераторов на предприятиях СГК.

«Существующий турбогенератор № 2, производства тогда еще советского харьковского завода, выработал назначенный ресурс и требует проведения капитального ремонта с заменой обмотки ротора, что повлекло бы за собой длительный простой турбоагрегата и необходимых комплектующих, а это сложно обеспечить в настоящее время», — подчеркнул он.

Новый турбогенератор произвели на российском заводе "ЭлСиб". Для третьей теплоэлектроцентрали это ключевой шаг в обновлении оборудования. Проводимая модернизация позволит существенно повысить стабильность работы и увеличить эффективность производства электроэнергии для потребителей.

Как ранее сообщал amic.ru, также СГК направила около 15 млн рублей на ремонт оборудования Барнаульской ТЭЦ-2 — плановое обслуживание котлоагрегата № 14. Здесь полностью обновляют броню шаровой барабанной мельницы — важного элемента системы подготовки топлива. Во время ремонта специалисты проводят диагностику и проверку оборудования: оценивают состояние поверхностей нагрева, замеряют толщину металла и устраняют выявленные неисправности. По словам главного инженера станции Вячеслава Зеленина, это был первый этап ремонтной кампании 2026 года и часть подготовки к следующему отопительному сезону.