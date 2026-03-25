Госдума запретила испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Соответствующий законопроект принят во втором и третьем чтениях

25 марта 2026, 07:14, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете испытательного срока при приеме на работу женщин с детьми до трех лет, сообщает РИА Новости.

Сейчас такой запрет распространяется на матерей, имеющих детей до полутора лет. Как поясняют депутаты, период воспитания ребенка до трех лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности.

По мнению авторов инициативы, установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, а также затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации.

Гость

07:33:48 25-03-2026

ну тогда им, даже на собеседование нет смысла приходить.
учитывая, что бабки и дедки на работах, то сильно будут думать нужно им все это вообще или нет.

Гость

07:48:54 25-03-2026

Теперь до 3х лет на работу не устроиться, да и после если разведенка будет только по больничным прыгать.

Анна

08:20:29 25-03-2026

Гость (07:48:54 25-03-2026) Теперь до 3х лет на работу не устроиться, да и после если ра... А если муж не сбежал, то дети обычно не болеют? Или в таком случае исключительно мужья ходят на больничный или хотя бы 50 на 50%? Прежде чем ляпнуть что-то и свою желчь лишний раз по комментариям разлить, следует хотя бы чуть-чуть задуматься что Вы пишите, о чем и зачем!

Гость

08:31:56 25-03-2026

все, готовьтесь девочки, теперьлибо не рожать либо с голодупомирать. это ж считай 4 года надо без работы будет терпеьт а ребенок будет требовать вложений. Заботливые то госдумчане....

Гость

09:42:39 25-03-2026

А вообще-то женщина должна сидеть в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, раз государство дает такую возможность. И госдумовцам лучше принять закон о полной оплате этого отпуска, т.е. до 3-х лет. А не как сейчас - до 1,5 лет. Вот это была бы лучшая забота о материнстве, а не ваши испытательные сроки.

Гость

13:03:49 25-03-2026

А вообще-то женщина должна должна быть умной, и прежде чем рожать позаботиться о работе и фин. подушке на всякий случай. А то привыкли жить "дал бог зайку даст и полянку"

Гость

13:26:10 25-03-2026

Гость (13:03:49 25-03-2026) А вообще-то женщина должна должна быть умной, и прежде чем р... Ну вот кому женщина должна обо всем сама заботиться, пусть тот десяток и рожает) А то как что, так вой, что только один ребенок. Так потому и один, что женщина рожает ровно столько, сколько сама, в одно лицо, может обеспечить.

