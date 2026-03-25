Госдума запретила испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Соответствующий законопроект принят во втором и третьем чтениях

25 марта 2026, 07:14, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете испытательного срока при приеме на работу женщин с детьми до трех лет, сообщает РИА Новости.

Сейчас такой запрет распространяется на матерей, имеющих детей до полутора лет. Как поясняют депутаты, период воспитания ребенка до трех лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности.

По мнению авторов инициативы, установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, а также затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации.

