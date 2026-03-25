Правила немного изменились. Как записать ребенка в первый класс в Барнауле в 2026 году

В этом плане ничего не изменится: как и всегда, приемная кампания в первые классы пройдет в два этапа. Первый начнется в 08:00 1 апреля и закончится 30 июня. Второй начнется 6 июля и закончится по мере заполнения всех свободных мест в школах, но не позднее 5 сентября.

Михальчук напомнила, что в первый класс зачисляют детей в возрасте от 6,5 до 8 лет.

«Дети младше или старше тоже имеют право на поступление, но требуется согласование с комитетом по образованию. Точно так же нужно подать заявление в школу, после чего руководство направит в комитет ходатайство о зачислении», — сказала специалист.