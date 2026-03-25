Правила немного изменились. Как записать ребенка в первый класс в Барнауле в 2026 году
Один из способов подачи заявления больше недоступен. Рассказываем, как все сделать правильно
25 марта 2026, 08:15, ИА Амител
Для родителей, чьи дети в этом году пойдут в первый класс, наступает волнительное время. Уже 1 апреля начинается приемная кампания в школы. В Барнауле мест точно хватит всем, заверила зампредседателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук. Но чтобы ребенка приняли в школу, в которую вы запланировали попасть, важно все сделать строго по регламенту. А правила тем временем немного изменились.
Как пройдет приемная кампания в первые классы в 2026 году?
В этом плане ничего не изменится: как и всегда, приемная кампания в первые классы пройдет в два этапа. Первый начнется в 08:00 1 апреля и закончится 30 июня. Второй начнется 6 июля и закончится по мере заполнения всех свободных мест в школах, но не позднее 5 сентября.
Михальчук напомнила, что в первый класс зачисляют детей в возрасте от 6,5 до 8 лет.
«Дети младше или старше тоже имеют право на поступление, но требуется согласование с комитетом по образованию. Точно так же нужно подать заявление в школу, после чего руководство направит в комитет ходатайство о зачислении», — сказала специалист.
Кому нужно подавать заявление во время первого этапа?
В рамках первого этапа в школы зачисляют детей, которые имеют преимущественное, первоочередное или внеочередное право, а также дети, проживающие на закрепленной за школой территории.
Преимущественным правом обладает ребенок, если его братья или сестры уже учатся в этом учреждении: в этом случае место прописки или проживания роли уже не играет.
Первоочередное право предоставляется детям сотрудников полиции и других силовых ведомств, УФСИН, Росгвардии и военнослужащих.
Вне очереди в первые классы поступают дети, чей родитель погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО или скончался от полученных там ранений.
Кого принимают в первые классы в рамках второго этапа?
С 6 июля заявления уже принимают от всех желающих. В рамках второго этапа можно попробовать записаться в первый класс в любую школу независимо от места проживания. Главное условие — в учебном заведении после первого этапа должны остаться свободные места.
Какие документы нужны для поступления в первый класс?
Помимо заполненного заявления, необходимо предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из родителей, копию справки о постоянной или временной регистрации, а также подтверждающий документ, если имеется льгота.
Как подать заявление и что изменилось?
Способов подачи заявления три: через "Госуслуги", лично при обращении в школу и заказным письмом по почте.
Напомним, раньше был и четвертый способ — через портал образовательных услуг Алтайского края. Но с этого года этот вариант недоступен.
Чаще всего родители подают заявления через сайт госуслуг, отметила Наталья Михальчук.
«Это очень быстро и удобно. Можно не выходя из дома, прямо в 8 часов утра отправить заявление. Как и в прошлом году, разрабатывается возможность создания черновиков — эта опция станет доступна на днях. Можно сформировать заявление заранее, а 1 апреля ровно в 08:00 его отправить», — пояснила зампредседателя.
Как узнать, приняли ли моего ребенка в школу?
Отследить статус своего заявления можно будет в личном кабинете на "Госуслугах". Там же появится уведомление о зачислении, отказе или ошибке в документах.
Специалист напомнила, что зачислять в первые классы начинают лишь после окончания первого этапа: приказы будут опубликованы в течение трех рабочих дней после 30 июня. В рамках второго этапа зачисление происходит в течение пяти рабочих дней после подачи оригиналов документов.
Может ли случиться так, что моему ребенку не хватит места в школе по месту жительства?
Таких ситуаций быть не должно, сказала Михальчук.
Во-первых, в Барнауле уже в течение трех лет снижается количество первоклассников. Прогнозируется, что в этом году за парты впервые сядут порядка 7,8 тысячи детей. При этом мест в школах подготовили больше — около 8,5 тысячи.
Во-вторых, в комитете по образованию провели огромную работу, подчеркнула зампредседателя. Плюс, в прошлом году запустили в эксплуатацию второй корпус лицея № 52 в Индустриальном районе. Это позволило немного "разгрузить" другие школы в самом напряженном месте краевой столицы.
«Проведена большая работа с руководителями школ по поводу открытия первых классов. Комитет внимательно смотрит, сколько детей проживает на закрепленной территории и сколько мест может создать школа. Это очень скрупулезный процесс. Надеемся, что в рамках первого этапа никому из детей, которые имеют право на поступление по месту жительства, не откажут. В прошлом году таких случаев у нас не было, потому что все было тщательно проработано», — рассказала специалист.
Будут ли возить школьные автобусы детей, которые живут далеко от места учебы?
Да. Все школьные маршруты, которые действуют сейчас, продолжат свою работу, заверила зампредседателя.
«В этом году у нас по городу открыто 40 школьных маршрутов, по которым ходит 22 автобуса. Плюс, мы работаем по договорам фрахтования. На следующий учебный год увеличения не планируется, но все действующие маршруты сохранятся», — сказала Михальчук.В пример она привела школу № 114: для учащихся, которые живут на большом расстоянии (порядка 75 человек), организован постоянный маршрут.
Будут ли, как в прошлом году, тестировать иностранных детей на знание русского языка?
Да. Первое тестирование состоится в мае в гимназии № 27 — именно эту школу выбрали в качестве единого пункта для проведения экзаменов. Михальчук напомнила, что дети иностранных граждан, поступающие в первый класс, сдают экзамен устно. Для всех, кто старше, его проводят в устной и письменной форме.
Если сдать тестирование не удалось, ребенку дают три месяца и возможность подготовки к повторному. Если и второй раз оказался неудачным, в школу его не зачислят. В прошлом году такие случаи были, отметила зампредседателя.
Изменится ли прием школьников в десятые классы?
Да. Ранее детей зачисляли в десятые классы исключительно в рамках конкурсного отбора. Это могло создать ситуацию, что ученику, который девять лет проучился в одной школе, просто не достанется в ней места для продолжения обучения.
Теперь систему делают максимально похожей на поступление в первые классы: конкурсный отбор сохраняется, но вводятся преимущественное, первоочередное и внеочередное право. Так что школьники, которые уже учились в конкретном учреждении, будут иметь преимущество при поступлении туда же.
Михальчук сообщила, что заявление на конкурсный отбор нужно подать до 31 июля. Сама процедура проводится с 1 по 10 августа, после чего детей зачисляют. С 19 августа можно уже без конкурса подать заявление на любое свободное место.
Куда обращаться, если возникла проблема или остались вопросы?
Если вам пришел отказ в зачислении или возникла спорная ситуация, следует обратиться в комитет по образованию. Там помогут решить все вопросы и при необходимости найти свободное место для ребенка в одной из школ.
Для родителей открыта горячая линия, позвонить на которую можно по номерам 56-90-35 и 56-90-29.
13:09:42 25-03-2026
Почему не пишите, что черновик не работает у половины жителей страны?