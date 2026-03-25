В Бийске 25 марта ограничат движение по путепроводу "Продмаш"

Автомобилистов призвали учитывать изменения при планировании маршрутов

25 марта 2026, 09:31, ИА Амител

В Бийске 25 марта временно ограничат движение транспорта на путепроводе "Продмаш". Ограничения будут действовать с 14:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщили в администрации города, перекрытие затронет участок от улицы Мухачева до улицы Мерлина. Движение будет закрыто по стороне путепровода в направлении вокзала.

В мэрии призвали автомобилистов учитывать изменения при планировании маршрутов.

«Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах и заранее выбирайте пути объезда», — обратились к горожанам в администрации.

После завершения работ движение на участке будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул — Бийск водители массово пробивают колеса из-за глубоких ям. Особенно опасные участки — у Кипешино и на мосту через Белую.