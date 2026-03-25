Пермский депутат предложил отправлять на СВО полицейских, недовольных зарплатой

25 марта 2026, 10:59, ИА Амител

На пленарном заседании городской думы депутат из Перми Владимир Плотников выступил с предложением включать в списки для участия в СВО сотрудников полиции, которые увольняются из‑за низких зарплат, пишет "Газета.ру".

По мнению парламентария, такие сотрудники уже обладают необходимой подготовкой и могут быть привлечены в первую очередь в случае мобилизации. Плотников подчеркнул, что уровень оплаты труда в полиции невысок, но условия службы в зоне СВО, как он считает, отличаются в лучшую сторону. Депутат также заявил, что в текущей ситуации полицейские не должны покидать службу: они давали присягу и несут ответственность перед страной.

«Я понимаю, что зарплата — маленькая. Но есть еще долг, долг перед нашей Родиной», — отметил он.

Инициатива прозвучала после доклада главы УМВД по городу Перми Вадима Стрижкова о кадровой ситуации в органах. Согласно приведенным данным, в 2025 году в городскую полицию приняли 178 человек. 48 из них перевелись из районов края, еще 8 — прибыли из других регионов. В то же время за тот же период из органов уволились 412 сотрудников.

При этом личные финансовые показатели самого Плотникова заметно контрастируют с обсуждаемой проблемой. Согласно данным, опубликованным ранее на сайте местного представительного органа, в 2020 году его доход превысил 350 млн рублей, а в собственности числились восемь земельных участков и два дома.

В декларации за 2022 год депутат указал доход в 221 млн рублей и перечислил имущество: два жилых дома, половину квартиры в Испании, два автомобиля Rolls‑Royce Ghost и ВАЗ-21120, а также ряд земельных участков. В настоящее время действующие депутаты по закону освобождены от обязанности публиковать декларации о доходах.