Пермский депутат предложил отправлять на СВО полицейских, недовольных зарплатой
Депутат подчеркнул, что данные сотрудники прошли подготовку и в случае мобилизации могут быть задействованы первыми
25 марта 2026, 10:59, ИА Амител
На пленарном заседании городской думы депутат из Перми Владимир Плотников выступил с предложением включать в списки для участия в СВО сотрудников полиции, которые увольняются из‑за низких зарплат, пишет "Газета.ру".
По мнению парламентария, такие сотрудники уже обладают необходимой подготовкой и могут быть привлечены в первую очередь в случае мобилизации. Плотников подчеркнул, что уровень оплаты труда в полиции невысок, но условия службы в зоне СВО, как он считает, отличаются в лучшую сторону. Депутат также заявил, что в текущей ситуации полицейские не должны покидать службу: они давали присягу и несут ответственность перед страной.
«Я понимаю, что зарплата — маленькая. Но есть еще долг, долг перед нашей Родиной», — отметил он.
Инициатива прозвучала после доклада главы УМВД по городу Перми Вадима Стрижкова о кадровой ситуации в органах. Согласно приведенным данным, в 2025 году в городскую полицию приняли 178 человек. 48 из них перевелись из районов края, еще 8 — прибыли из других регионов. В то же время за тот же период из органов уволились 412 сотрудников.
При этом личные финансовые показатели самого Плотникова заметно контрастируют с обсуждаемой проблемой. Согласно данным, опубликованным ранее на сайте местного представительного органа, в 2020 году его доход превысил 350 млн рублей, а в собственности числились восемь земельных участков и два дома.
В декларации за 2022 год депутат указал доход в 221 млн рублей и перечислил имущество: два жилых дома, половину квартиры в Испании, два автомобиля Rolls‑Royce Ghost и ВАЗ-21120, а также ряд земельных участков. В настоящее время действующие депутаты по закону освобождены от обязанности публиковать декларации о доходах.
11:03:49 25-03-2026
У меня у одного такое чувство, что СВО это не почетная роль освобождения Русских земель, а наказание ...., место искупления,....
15:13:20 25-03-2026
Медведь-шатун (11:03:49 25-03-2026) У меня у одного такое чувство, что СВО это не почетная роль ... Кто твои земли захватил? Кому они сдались?
11:06:12 25-03-2026
Ну так через увольнение только
11:06:41 25-03-2026
Пермского депутата на СВО не хватает, на передок его.
12:58:48 25-03-2026
А с чего местный олигаршонок решил, что ему в заявлении на увольнение будут писать - мало денег платят? Это изначально мертворожденная идея только чтобы привлечь к себе внимание. Привлек. Дурак калиброванный. Вот зачем такому доход в треть ярда в год? Он же не поймет как этим распоряжаться. Судя по РР Гост в автомобилях он точно не разбирается.
11:08:39 25-03-2026
Депутаты-дармоеды перед выборами возбудились... Как всегда.
11:10:32 25-03-2026
Тогда их всех отправить надо. Они ведь только ныть умеют про свою работу.
11:16:47 25-03-2026
Предлагаю отправлять на СВО членов партии и "избранников народа". Народ поддержит. Народ в этом вопросе им "доверяет".
11:18:11 25-03-2026
Так и учителей, врачей, почтальонов, недовольных зарплатой, тоже за ленточку! Любого, кто увольняется хоть откуда - сразу на СВО!
11:36:06 25-03-2026
Ну дак в чем дело то, подай пример, ну или сам живи на такую з/плату.
11:43:01 25-03-2026
Дак.. всех всех недовольных туда..ага
11:46:07 25-03-2026
" 2020 году его доход превысил 350 млн рублей,"
не зря говорят "сытый голодного не разумеет"
у депутата из ушей уже деньги лезут, а люди от ЗП до ЗП еле дотягивают.
Пусть садится на Ролс ройс свой и едет ...в Испанию.
Клещь - только сосать может деньги задесь а хата там.. У него поди и второе гражданство есть
11:47:58 25-03-2026
Не уработались ?
Зарплата у них маленькая
11:52:13 25-03-2026
Гость (11:47:58 25-03-2026) Не уработались ?Зарплата у них маленькая ... Так идите, послужите. Вакантных мест много
13:18:36 25-03-2026
Гость (11:47:58 25-03-2026) Не уработались ?Зарплата у них маленькая ... и уработались, и маленькая, представь
14:33:58 25-03-2026
Гость (13:18:36 25-03-2026) и уработались, и маленькая, представь... Так это... Как там учителям намедни сказали - идите в бизнес? Вы туда сами пошли работать, вас никто палкой не загонял. Ну да, теперь может получиться - вход рубль, выход два. Всего-то.
12:14:54 25-03-2026
депутат-то сам из окопа призывает?
погуглил бы сколько по данным МВД сотрудников не хватает.
что а пугалку то придумали.
один боньку горловкой стращает, хотя там толком не был, другой отправкой на сво
13:27:46 25-03-2026
Может после таких высказываний сотрудники полиции начнут понимать, кого они защищали все это время.
13:34:22 25-03-2026
"Депутат также заявил, что в текущей ситуации полицейские не должны покидать службу: они давали присягу и несут ответственность перед страной."---------------- Раньше милиционеры давали присягу народу....
15:25:10 25-03-2026
Гость (13:34:22 25-03-2026) "Депутат также заявил, что в текущей ситуации полицейские не... Уважаемый не путайте! милицию и полицию!
- Милиция - это делегирование обществом прав по наведению порядка лучшим членам из народа!, а Полиция - карательный орган защиты правящего класса от населения......Почувствуйте разницу и поймите цели господина Медведева с его реформой.....
19:57:53 25-03-2026
Гость (15:25:10 25-03-2026) Уважаемый не путайте! милицию и полицию!- Милиция - это ... Так!
15:30:07 25-03-2026
В переводе с депутатского на русский: "Будете меня плохо охранять за символическую зарплату, отправлю на сво"...
15:42:30 25-03-2026
Полицейским на заметку, кого они защищают...