Педагоги школы искусств в Камне-на-Оби требуют поднять зарплаты "выше плинтуса"

В прокуратуре по итогам проверки сообщили о выявленных нарушениях, связанных с неначислением оплаты за сверхурочную работу

25 марта 2026, 10:55, ИА Амител

Педагог по музыке / Учитель / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Преподаватели детской школы искусств в Камне-на-Оби заявили о проблемах с начислением заработной платы и несоответствии доходов фактической нагрузке. Сотрудники уже обратились в надзорные органы и не исключают, что будут добиваться перерасчета через суд, пишет "Толк".

По словам педагогов, за 18-часовую ставку платят примерно 8600 рублей, а доплата до минимального размера оплаты труда, как они утверждают, производится только при работе на одну ставку. При увеличении нагрузки до полутора-двух и более ставок, по их словам, уровень дохода существенно не меняется.

«Если бы я работала на ставку, мне бы доплачивали до МРОТ, потому что они обязаны это делать. Те люди, которые "поумнее", давным-давно работают на ставку, приходят два дня в неделю, и им доплачивают как положено. А те, кто на три ставки работают, получают такую же зарплату просто путем суммирования ставок. У нас есть преподаватель, которая работает 41 час, и ей до МРОТ еще доплачивают 500 рублей!» — рассказала одна из сотрудниц.

Коллектив также утверждает, что при расчете заработной платы учитываются стимулирующие и компенсационные выплаты, что влияет на итоговую сумму. В связи с этим педагоги направили обращения в Государственную инспекцию труда и прокуратуру, требуя провести проверку и пересчитать выплаты за предыдущие годы.

«Дело серьезное, мы уже не знаем, куда стучаться. Педагоги работают давно, школа — одна из лучших в крае, и по России она гремит. Очень много преподавателей с высшей категорией. Нам в бухгалтерии говорят работать меньше, и получать мы будем столько же, а куда тогда детей девать, что с ними будет?» — отмечают сотрудники.

В прокуратуре по итогам проверки сообщили о выявленных нарушениях, связанных с неначислением оплаты за сверхурочную работу. В адрес профильного комитета было внесено представление об их устранении.

При этом в администрации ранее заявляли, что заработная плата сотрудников соответствует установленному МРОТ, а все выплаты регулируются трудовыми договорами и локальными актами.

По словам педагогов, обсуждается изменение системы оплаты труда.

«У нас было собрание с председателем комитета по культуре, на котором нам сказали, что с апреля сделают новую систему оплаты труда. Первую ставку будут доводить до МРОТ, а вторую определят определенной суммой. Но это что такое? Нас опустили ниже плинтуса и сравняли с техничками!» — заявила одна из преподавателей.

Также сотрудники выражают недоумение по поводу возможных изменений в организации работы.

«Все педагоги аж ахнули, когда это услышали. Как я могу одновременно двух учеников вести?» — добавила она.

В Министерстве культуры Алтайского края пояснили, что финансирование учреждений дополнительного образования относится к полномочиям муниципалитетов, и обращение педагогов направлено в администрацию района для рассмотрения.

Коллектив школы намерен продолжать отстаивать свои права.

«Я сказала: делайте мне перерасчет за год! Почему я должна дарить эти деньги, которые мне не начислили за мою нагрузку? А сколько лет это продолжалось… Нам некуда деваться, а они этим пользуются просто. Нам очень обидно, и за нас некому заступиться», — подытожила одна из собеседниц.

