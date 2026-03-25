Педагоги школы искусств в Камне-на-Оби требуют поднять зарплаты "выше плинтуса"
В прокуратуре по итогам проверки сообщили о выявленных нарушениях, связанных с неначислением оплаты за сверхурочную работу
25 марта 2026, 10:55, ИА Амител
Преподаватели детской школы искусств в Камне-на-Оби заявили о проблемах с начислением заработной платы и несоответствии доходов фактической нагрузке. Сотрудники уже обратились в надзорные органы и не исключают, что будут добиваться перерасчета через суд, пишет "Толк".
По словам педагогов, за 18-часовую ставку платят примерно 8600 рублей, а доплата до минимального размера оплаты труда, как они утверждают, производится только при работе на одну ставку. При увеличении нагрузки до полутора-двух и более ставок, по их словам, уровень дохода существенно не меняется.
«Если бы я работала на ставку, мне бы доплачивали до МРОТ, потому что они обязаны это делать. Те люди, которые "поумнее", давным-давно работают на ставку, приходят два дня в неделю, и им доплачивают как положено. А те, кто на три ставки работают, получают такую же зарплату просто путем суммирования ставок. У нас есть преподаватель, которая работает 41 час, и ей до МРОТ еще доплачивают 500 рублей!» — рассказала одна из сотрудниц.
Коллектив также утверждает, что при расчете заработной платы учитываются стимулирующие и компенсационные выплаты, что влияет на итоговую сумму. В связи с этим педагоги направили обращения в Государственную инспекцию труда и прокуратуру, требуя провести проверку и пересчитать выплаты за предыдущие годы.
«Дело серьезное, мы уже не знаем, куда стучаться. Педагоги работают давно, школа — одна из лучших в крае, и по России она гремит. Очень много преподавателей с высшей категорией. Нам в бухгалтерии говорят работать меньше, и получать мы будем столько же, а куда тогда детей девать, что с ними будет?» — отмечают сотрудники.
В прокуратуре по итогам проверки сообщили о выявленных нарушениях, связанных с неначислением оплаты за сверхурочную работу. В адрес профильного комитета было внесено представление об их устранении.
При этом в администрации ранее заявляли, что заработная плата сотрудников соответствует установленному МРОТ, а все выплаты регулируются трудовыми договорами и локальными актами.
По словам педагогов, обсуждается изменение системы оплаты труда.
«У нас было собрание с председателем комитета по культуре, на котором нам сказали, что с апреля сделают новую систему оплаты труда. Первую ставку будут доводить до МРОТ, а вторую определят определенной суммой. Но это что такое? Нас опустили ниже плинтуса и сравняли с техничками!» — заявила одна из преподавателей.
Также сотрудники выражают недоумение по поводу возможных изменений в организации работы.
«Все педагоги аж ахнули, когда это услышали. Как я могу одновременно двух учеников вести?» — добавила она.
В Министерстве культуры Алтайского края пояснили, что финансирование учреждений дополнительного образования относится к полномочиям муниципалитетов, и обращение педагогов направлено в администрацию района для рассмотрения.
Коллектив школы намерен продолжать отстаивать свои права.
«Я сказала: делайте мне перерасчет за год! Почему я должна дарить эти деньги, которые мне не начислили за мою нагрузку? А сколько лет это продолжалось… Нам некуда деваться, а они этим пользуются просто. Нам очень обидно, и за нас некому заступиться», — подытожила одна из собеседниц.
Ранее в Госдуме предложили радикально повысить зарплату учителей — до 140 тысяч рублей. Поскольку при текущем уровне доходов педагоги попросту вынуждены брать дополнительные часы.
11:18:12 25-03-2026
Иноагенты какие то, а не педагоги. Вам же сказали, в бизнес надо было идти.
12:12:00 25-03-2026
Гость (11:18:12 25-03-2026) Иноагенты какие то, а не педагоги. Вам же сказали, в бизнес ... Да, да. Который сейчас быстрым темпом загибается. Что бы сейчас сказал гр-н Медведев?
13:19:38 25-03-2026
Гость (12:12:00 25-03-2026) Да, да. Который сейчас быстрым темпом загибается. Что бы сей... Ну что он может сказать - "Ляпнул не впопад. Были тучные времена, нефть, газ об остальном не думали...."
01:31:35 26-03-2026
Гость (12:12:00 25-03-2026) Да, да. Который сейчас быстрым темпом загибается. Что бы сей... Мне кажется в Москве ничего не загибается... Иначе заметили бы сразу...
13:35:21 25-03-2026
Гость (11:18:12 25-03-2026) Иноагенты какие то, а не педагоги. Вам же сказали, в бизнес ... Может власть на местах захватили какие-то иноагенты?!
17:17:09 25-03-2026
какие зарплаты в образовании культуры, таких нет нигде. Люди живут как могут. Сегодня день культурного работника. Всех причастных с праздником! Вы герои нашего времени на самом деле
01:28:56 26-03-2026
Они бюджетники же? Вопрос, почему у бюджетников мрот меньше, чем у других в крае, но и даже на него нет денег... Нам же этот самый мрот подняли торжественно выше других, более богатых региов...