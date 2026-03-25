"Придется отвечать на неудобные вопросы". Пойдет ли оппозиция в народ, если отрубят Сеть

Проблемы с мессенджерами и мобильным интернетом могут благотворно сказаться на политической системе страны, считают эксперты

25 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Предстоящая избирательная кампания по выборам в Госдуму будет крайне непростой для российских оппозиционных партий — проведение СВО создает для них целый ряд препятствий. К тому же раскачивать тему ограничения работы интернета, как это происходит сейчас, станет проблематично. Более того, политикам придется "вылезать" из соцсетей и общаться с избирателями, что называется, лицом к лицу.

Почему оппозиционерам будет непросто донести свою позицию до широкой публики, будут ли кипеть страсти вокруг работы Сети накануне выборов, действительно ли политики засиделись за мониторами и должны идти в народ — в материале amic.ru.

"Путин поддержит"

Партия власти на предстоящих выборах будет традиционно полагаться на поддержку президента Путина и административный ресурс. А вот политикам, собирающимся оппонировать руководству страны в грядущей избирательной кампании в условиях СВО, будет весьма непросто, считает политолог, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«В период военных действий в массовом сознании чаще всего присутствуют две условные политические силы: одна за президента и Верховного главнокомандующего, а вторая — против. В проведении СВО президента поддерживают все парламентские партии. И на этом фоне представленным в Госдуме оппозиционным силам будет нелегко найти себе электоральное поле, поскольку основная поддержка Путина исходит, конечно, от единороссов», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Влияние спецоперации на Украине на ход предвыборной борьбы признают и сами оппозиционеры. Правда, делают они это по-разному. Напомним, еще в ноябре 2025 года, в рамках Форума специалистов политических профессий, представители парламентской оппозиции называли украинский конфликт ключевым событием, способным повлиять на распределение мест на выборах. При этом практически все они выразили уверенность, что смогут взять серебро в предстоящем предвыборном забеге.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гусев заявил, что его партия надеется занять второе место в силу растущих в обществе патриотизма (влияние СВО) и левых настроений. Первый замглавы центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева заявила об аналогичных амбициях своего объединения, реализовать которые либерал-демократы надеются при помощи голосов пенсионеров, работой с молодежью и повышенным вниманием к женской повестке (не секрет, что именно на слабый пол взваливается дополнительная нагрузка в тылу во время военного конфликта).

Впрочем, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов выражал убеждение, что распределение мест на выборах будет зависеть от хода СВО. Исходя из этого коммунисты и намерены выстраивать свою стратегию.

В случае продолжения "позиционной войны" (этот вариант Обухов назвал наиболее вероятным) КПРФ, как и прежде, будет критиковать социальную политику власти и предложит свои варианты решения насущных проблем. Если же спецоперация успешно завершится до выборов — коммунисты потребуют "дивидендов победы" для народа в виде справедливого распределения благ и ресурсов в интересах сограждан. Если произойдет конфронтация с НАТО — компартия выскажется за "народную мобилизацию", чрезвычайные меры и увеличение социальной нагрузки на олигархов и крупный бизнес.

"Осенью будет другая реальность"

Зачастую оппозиционные силы пытаются выделить в своей политической повестке ключевые направления, что явно не способствует усилению их позиций, считает Антон Орлов:

«Какая-то партия делает упор на проблемы ЖКХ, другая — на защиту интересов малого и среднего бизнеса, третья — поддержку ветеранов СВО, однако для большого количества россиян, не слишком погруженных в политику, эти различия не слишком существенны, поскольку они выделяют две силы: сражающихся за Россию и противостоящих ей».

Именно поэтому значительная часть сограждан может голосовать за единороссов, полагает эксперт:

«Не по причине политического преимущества ЕР, вовсе не потому, что граждане ее поддерживают, а исключительно в силу поддержки президента Путина».

Впрочем, не так давно одной из центральных тем для оппозиционеров стало ограничение работы в России некоторых мессенджеров и мобильного интернета в целом, обращает внимание политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Недавние сведения ВЦИОМ показали, что наши сограждане довольно живо отреагировали на это событие — за три месяца рейтинг "Единой России" снизился с 36 до 30%. Это объяснимо: все решения власти, в том числе непопулярные, отражаются на ее показателях», — рассказал он amic.ru.

Кроме того, вырос рейтинг партий "Новые люди" и "Справедливая Россия", наиболее активно выступивших против сетевых ограничений, продолжает эксперт. Однако, по его мнению, это вряд ли существенно отразится на их показателях осенью 2026-го:

«За предстоящие полгода ситуация изменится. Мы будем жить в другой реальности, привыкнем к перебоям с интернетом, станем пользоваться другими мессенджерами. Ничего катастрофичного в этом нет. Думаю, что настроения в целом вернутся на прежний уровень».

"Оппозиция — она только в Госдуме"

Не видят причин для серьезных изменений в партийном составе будущей Госдумы и специалисты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). По их мнению, помимо "Единой России", в парламенте будут по-прежнему представлены КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" (СР) и "Новые люди".

«В то же время, как опять же указывалось, обнаруживаются определенные предпосылки для перераспределения мест в оппозиционной "четверке". ЛДПР в последние годы демонстрировала потенциал, который способна конвертировать в лидерство», — говорится в недавно опубликованном исследовании ФоРГО, посвященном анализу избирательных кампаний осени 2025 года.

«СР принято "хоронить" перед думскими выборами. Так было и в 2016 году, и в 2021-м. Но каждый раз эта партия демонстрирует способность справляться с терзающими ее внутренними кризисами и находить силы для прохождения в парламент», — считают эксперты Фонда.

Впрочем, как утверждал несколько лет назад покойный политтехнолог Глеб Павловский, ФоРГО является структурой, "аффилированной тесно с управлением внутренней политики [Администрации президента РФ], поэтому некоторая "корректировка" результатов исследований в сторону реверансов провластных объединений в их аналитике может присутствовать.

Правда, в настоящее время парламентские партии только номинально являются оппозиционными, считает Антон Орлов:

«Они ведут борьбу друг с другом в парламенте, но гораздо в меньшей степени среди сограждан. Они практически не идут в народ, используют интернет, в меньшей степени традиционные СМИ — телевидение, радио, которые, кстати, никто не отменял. Чтобы добиться лучших результатов, им нужно идти к людям, разговаривать с ними, убеждать в своей правоте».

"Пойдут на прямой диалог"

Как бы то ни было, но образовавшийся разрыв между политиками и обществом в избирательную кампанию придется сокращать, не сомневается Орлов:

«Придется отвечать на неудобные вопросы. Придется слушать, собирать наказы избирателей и их выполнять. Это как раз очень полезно для партийцев и, конечно, важно для наших граждан. Так что в какой-то мере очень хорошо, что оппозиционеры столкнулись с такими трудностями».

Дмитрий Солонников глубоко убежден, что действующим политикам необходимо учиться работать без интернета:

«Какие тут сомнения? Раньше работали без интернета, только потом в партийных штабах стали появляться новые отделы, которые занимались только электронными медиа и деятельностью по мобилизации через интернет-ресурсы. Может, сейчас их эффективность будет несколько меньше».

Правда, с молодым поколением оппозиционерам надо будет работать как-то иначе, считает Антон Орлов:

«Молодежь у нас большей частью аполитична и проявляет низкую избирательную активность. Поэтому для работы с ней партиям нужно будет что-то предпринимать. Возможно, они попытаются это сделать через различные общественные объединения, в частности — студенческие».

Дмитрий Солонников считает, что никакого предвыборного отключения Сети в России не будет:

«Полностью интернет никто не вырубит и совсем коммуникации в нем не прекратятся. Что-то скорректируется, что-то изменится, и ничего, будут работать дальше. Опять же, просто нужно переходить на другие медиаресурсы в интернете. Есть защищенные, есть находящиеся в "белом списке", партиям вполне можно работать через них».

Как бы то ни было, но грядущие выборы могут заставить оппозиционных политиков вспомнить классические формы работы с избирателями, не исключает Антон Орлов:

«В отсутствие таких ресурсов, как Telegram, WhatsApp* и других мессенджеров придется вести прямой диалог с гражданами. Если это укрепит связь общества с ними, значит, пойдет на пользу как самим партиям, так и политической системе в целом».

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ