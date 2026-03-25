На Алтае энергетики получили крупный штраф за "затяжное" подключение к электросетям

За несоблюдение сроков компания заплатит 600 тысяч рублей

25 марта 2026, 11:01, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Алтайское краевое управление Федеральной антимонопольной службы наложило штраф на ПАО "Россети Сибирь" в размере 600 тысяч рублей из‑за срыва сроков подключения потребителей к электросетям. По данным пресс‑службы антимонопольного органа, компания нарушила обязательства более чем по тысяче договоров.

В ходе выездной проверки инспекция УФАС изучила, как филиал ПАО "Россети Сибирь" исполняет договоры о технологическом присоединении к электросетям — как для физических, так и для юридических лиц.

Проверка выявила, что с июня 2025-го по февраль 2026 года компания систематически нарушала установленные сроки. Оказалось, что в 393 случаях работы были выполнены с опозданием, а в 642 случаях обязательства по подключению не исполнены вовсе.

С учетом повторных нарушений антимонопольное ведомство назначило ПАО "Россети Сибирь" штраф 600 тысяч рублей. Помимо этого, к административной ответственности привлекли должностное лицо компании — ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Виновным сторонам выдано представление с требованием устранить причины и условия, которые привели к выявленным нарушениям.

При этом в феврале 2026 года руководитель краевого УФАС Андрей Гостюшев сообщал, что за 2025 год регулятор суммарно оштрафовал электросетевые компании на 4,9 млн рублей.

Благодаря вмешательству антимонопольного органа в том же году удалось реализовать 241 подключение к электросетям, которое ранее находилось под угрозой срыва. Стоит отметить, что это не первое аналогичное наказание для компании. Ранее суд оштрафовал энергетиков за "затяжную" установку счетчиков.