На Алтае энергетики получили крупный штраф за "затяжное" подключение к электросетям
За несоблюдение сроков компания заплатит 600 тысяч рублей
25 марта 2026, 11:01, ИА Амител
Алтайское краевое управление Федеральной антимонопольной службы наложило штраф на ПАО "Россети Сибирь" в размере 600 тысяч рублей из‑за срыва сроков подключения потребителей к электросетям. По данным пресс‑службы антимонопольного органа, компания нарушила обязательства более чем по тысяче договоров.
В ходе выездной проверки инспекция УФАС изучила, как филиал ПАО "Россети Сибирь" исполняет договоры о технологическом присоединении к электросетям — как для физических, так и для юридических лиц.
Проверка выявила, что с июня 2025-го по февраль 2026 года компания систематически нарушала установленные сроки. Оказалось, что в 393 случаях работы были выполнены с опозданием, а в 642 случаях обязательства по подключению не исполнены вовсе.
С учетом повторных нарушений антимонопольное ведомство назначило ПАО "Россети Сибирь" штраф 600 тысяч рублей. Помимо этого, к административной ответственности привлекли должностное лицо компании — ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
Виновным сторонам выдано представление с требованием устранить причины и условия, которые привели к выявленным нарушениям.
При этом в феврале 2026 года руководитель краевого УФАС Андрей Гостюшев сообщал, что за 2025 год регулятор суммарно оштрафовал электросетевые компании на 4,9 млн рублей.
Благодаря вмешательству антимонопольного органа в том же году удалось реализовать 241 подключение к электросетям, которое ранее находилось под угрозой срыва. Стоит отметить, что это не первое аналогичное наказание для компании. Ранее суд оштрафовал энергетиков за "затяжную" установку счетчиков.
11:05:28 25-03-2026
Хороная новость
11:32:07 25-03-2026
"более чем по тысяче договоров.. " - никто никуда не обращался и не жаловался? Это ж какая непробиваемая стена? Кстати, это только у энергетиков так?
11:46:27 25-03-2026
Да тут уже посадки нужны или не 600 тыс штраф,а 60 млн чтобы хоть как-то почувствовали
01:22:13 26-03-2026
А заплатит эти штрафы кто? Их включат в тарифы будущих лет? Потому что других доходов у них и нет...