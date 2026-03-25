Рейтинг Трампа в США достиг рекордно низкого уровня

За неделю он упал на 4%

25 марта 2026, 06:50, ИА Амител

В США рейтинг одобрения деятельности президента Дональда Трампа снизился до 36% — это минимальный показатель за весь его второй срок. Об этом говорится в результатах опроса Reuters/Ipsos.

«Для сравнения: по данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного на прошлой неделе, показатель составлял 40% <...> В первые дни президентства общий рейтинг одобрения Трампа составлял 47%, а с прошлого лета в основном держался на уровне 40%», — пишет агентство.

Исследователи объясняют это ростом цен на топливо, связанным с военной операцией в Иране. Лишь 25% опрошенных одобряют политику американского президента относительно стоимости проживания граждан. Примечательно, что именно эта тема была одной из главных в предвыборной кампании Трампа в 2024 году.

Конфликт с Ираном негативно сказывается на рейтинге также потому, что в ходе своей предвыборной кампании он обещал избегать "глупых войн". По результатам опроса, сейчас лишь 35% американцев одобряют удары США по Ирану по сравнению с 37% на прошлой неделе. Не одобряют удары порядка 61% респондентов по сравнению с 59% на прошлой неделе.