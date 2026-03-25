Рейтинг Трампа в США достиг рекордно низкого уровня
За неделю он упал на 4%
25 марта 2026, 06:50, ИА Амител
В США рейтинг одобрения деятельности президента Дональда Трампа снизился до 36% — это минимальный показатель за весь его второй срок. Об этом говорится в результатах опроса Reuters/Ipsos.
«Для сравнения: по данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного на прошлой неделе, показатель составлял 40% <...> В первые дни президентства общий рейтинг одобрения Трампа составлял 47%, а с прошлого лета в основном держался на уровне 40%», — пишет агентство.
Исследователи объясняют это ростом цен на топливо, связанным с военной операцией в Иране. Лишь 25% опрошенных одобряют политику американского президента относительно стоимости проживания граждан. Примечательно, что именно эта тема была одной из главных в предвыборной кампании Трампа в 2024 году.
Конфликт с Ираном негативно сказывается на рейтинге также потому, что в ходе своей предвыборной кампании он обещал избегать "глупых войн". По результатам опроса, сейчас лишь 35% американцев одобряют удары США по Ирану по сравнению с 37% на прошлой неделе. Не одобряют удары порядка 61% респондентов по сравнению с 59% на прошлой неделе.
07:07:36 25-03-2026
никто и нигде не любит, этих пассионарных патриотов, реваншистов и ревизионистов.
все нормальные хотят жить как бенилюкс.
а творение историй с великими вех никому не нужно и не интересно.
10:15:33 25-03-2026
Гость (07:07:36 25-03-2026) никто и нигде не любит, этих пассионарных патриотов, реванши... В Бенилюксе, говоришь хотел бы жить) езжай в Бельгию: Льеж, Антверпен - там мухамадов столько расплодилось. Полиция в некоторые кварталы не заходит. Нет сейчас спокойных уголочков в мире. Может в Новой Зеландии еще не такой капец…
10:20:55 25-03-2026
в нью зиланде все скупил бильдербергский клуб.
в меня университетский знакомый уже 15 лет в ницце живет.
врать не буду, живут на пособия и подработки, но живут и назад не собираются.
другой живет в техасе, жена медсестра, а он дальнобой.
не очень престижно по их меркам, но на жизнь более чем хватает.
07:41:36 25-03-2026
...негативно сказывается на рейтинге также потому, что в ходе своей предвыборной кампании он обещал избегать "глупых войн".
Не, у нас то от такого рейтинг только в гору прёт.
07:57:32 25-03-2026
Ну так вчера еще одна база на БВ накрылась. Понятное дело - беспокоятся.
09:42:32 25-03-2026
Ну зря он с Ираном так
09:48:03 25-03-2026
Он обещал Доктрину Монро - это когда интересы государства в пределах континента государства, максимум - полушария, потому что даже США не может контролировать 8 миллиардов человек. И все равно полез. Была ведь уже Ялта, договорились. И вот опять
10:16:08 25-03-2026
Гость (09:48:03 25-03-2026) Он обещал Доктрину Монро - это когда интересы государства в ... Были и Хельсинки, но новые цари растоптали международные договора.
10:15:27 25-03-2026
Эх, не Росстат его рейтинги считает
11:20:49 25-03-2026
Если он победит, все охренеют от его рейтинга, он будет контролировать почти всю нефть мира, ему пятки будут лизать. Цыплят по осени считают. А историю пишут победители. Кто то же сказал, слава победителям, горе побежденным. Пока нет итогов, рано что то считать. И это не только к нему относится. Будет поражение, будет горе, это закон. Будет победа, будет слава, это тоже закон. Они сейчас идут ва банк, типа, за ценой не постоим
11:40:59 25-03-2026
Гость (11:20:49 25-03-2026) Если он победит, все охренеют от его рейтинга, он будет конт... И где США в последние разы побеждали? Только в Сомали и индейской Венесуэле. Больше и не помню.
12:03:46 25-03-2026
Гость (11:40:59 25-03-2026) И где США в последние разы побеждали? Только в Сомали и инде... Венесуэллы уже хватает. А если Иран еще добавится, Трамп будет герой
13:14:34 25-03-2026
Гость (12:03:46 25-03-2026) Венесуэллы уже хватает. А если Иран еще добавится, Трамп буд... а Трамп подписал с Зе соглашение по украинским редкоземам?