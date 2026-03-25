Именно вопросу зарплатной задолженности была посвящена большая часть поступивших к уполномоченному по правам человека в регионе обращений

25 марта 2026, 09:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев получил 42 жалобы, связанные с нарушением трудовых прав граждан. Большая их часть была посвящена невыплате заработной платы. Информация об этом содержится в тексте доклада Васильева, который представят депутатам краевого парламента на сессии 26 марта.

Необходимо отметить: озвученное число жалоб не означает, что с трудовыми проблемами к уполномоченному по правам человека обратились только 42 человека. В данный перечень могли попасть и жалобы от целых коллективов различных организаций.

Среди конкретных историй, которыми занимался омбудсмен, достаточно нашумевшее дело компании "Алтай-Макулатура" и ООО "Маркет", возглавляемых Даниилом Рыжаком. Предприниматель не выплачивал зарплату 388 сотрудникам на протяжении полутора лет и накопил долг свыше 43 млн рублей.

Однако, как сказано в докладе, сейчас задолженность на сумму порядка 41 млн рублей уже погасили. Добиться этого удалось благодаря "совместным усилиям органов власти". Этому, однако, предшествовал митинг самих работников, получивший освещение в СМИ. Телевизионный сюжет об этом событии и стал для уполномоченного одним из источников информации.

«По предварительной информации, в указанном мероприятии приняли участие около 200 человек. Уполномоченный обратился в прокуратуру Алтайского края, следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, а также в правительство Алтайского края», — сказано в докладе.

Другое новоалтайское предприятие — Белоярский мачтопропиточный завод — все еще сохраняет часть задолженности перед работниками. Как сообщается в докладе, сейчас долг составляет 3,4 млн рублей. По данной ситуации также возбуждено уголовное дело.

Отдельно сказано в соответствующем блоке доклада и о "серой" занятости и тех же проблемах с зарплатой, которые она влечет. Здесь также в качестве примеров приведен ряд историй, связанных с конкретными компаниями.

Так, уполномоченный оказал помощь бывшему сотруднику уже не существующей проблемной УК "Смарт", ликвидированной в рамках упразднения муниципальных унитарных предприятий. Руководителя компании привлекли к административной ответственности за нарушения при приеме и увольнении потерпевшего работника и невыплаты ему компенсации за неизрасходованный отпуск.

Напомним, не так давно стало известно, что Алтайский край в 2025 году занял лишь 81-е место из 85 в рейтинге регионов России по зарплатам. Отраслью с самой высокой заработной платой на Алтае оказались финансовые услуги. Средняя зарплата в этом сегменте рынка труда составила 82 тысячи рублей. При этом в 2024 году регион находился на 80-й позиции.