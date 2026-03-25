На Алтае планируют ввести вознаграждение за добычу лисиц на фоне вспышек бешенства

Сейчас инициатива проходит процедуру согласования

25 марта 2026, 10:19, ИА Амител

Бешеная лиса / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае планируют выплачивать вознаграждения охотникам за добычу лисиц, рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк в ходе онлайн-форума, посвященного открытию весеннего сезона охоты.

«Проект порядка осуществления выплаты в настоящее время проходит процедуру согласования в установленном порядке со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе с органами прокуратуры», — отметил Катернюк.

Ранее сообщалось, что в Шелаболихинском районе на фоне роста числа очагов заболевания местные сельхозпредприятия приняли решение выплачивать вознаграждение за добычу хищников, представляющих эпизоотическую угрозу для скота. За каждое животное, добытое непосредственно на территории хозяйства, охотникам перечисляли по 1000 рублей. Если добыча велась в пределах пяти километров от населенного пункта, сумма составляла 500 рублей за голову. Дополнительно поощряло и районное охотобщество — за каждую добытую особь выдавались два патрона.

Как рассказал накануне начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров, заболевание бешенством в Алтайском крае всегда было широко распространено и напрямую зависит от процессов, происходящих в дикой природе, — именно там находятся основные источники. Как правило, это лисы.

По данным на 23 марта, в Алтайском крае зафиксировали 36‑й случай бешенства с начала года. Заболевание обнаружили в селе Михайловка Усть-Калманского района.