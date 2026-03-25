На Алтае планируют ввести вознаграждение за добычу лисиц на фоне вспышек бешенства
Сейчас инициатива проходит процедуру согласования
25 марта 2026, 10:19, ИА Амител
В Алтайском крае планируют выплачивать вознаграждения охотникам за добычу лисиц, рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк в ходе онлайн-форума, посвященного открытию весеннего сезона охоты.
«Проект порядка осуществления выплаты в настоящее время проходит процедуру согласования в установленном порядке со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе с органами прокуратуры», — отметил Катернюк.
Ранее сообщалось, что в Шелаболихинском районе на фоне роста числа очагов заболевания местные сельхозпредприятия приняли решение выплачивать вознаграждение за добычу хищников, представляющих эпизоотическую угрозу для скота. За каждое животное, добытое непосредственно на территории хозяйства, охотникам перечисляли по 1000 рублей. Если добыча велась в пределах пяти километров от населенного пункта, сумма составляла 500 рублей за голову. Дополнительно поощряло и районное охотобщество — за каждую добытую особь выдавались два патрона.
Как рассказал накануне начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров, заболевание бешенством в Алтайском крае всегда было широко распространено и напрямую зависит от процессов, происходящих в дикой природе, — именно там находятся основные источники. Как правило, это лисы.
По данным на 23 марта, в Алтайском крае зафиксировали 36‑й случай бешенства с начала года. Заболевание обнаружили в селе Михайловка Усть-Калманского района.
10:36:26 25-03-2026
"В СССР борьба с бешенством диких животных строилась на жестком санитарном контроле, массовой вакцинации домашних животных и регулировании численности диких хищников (волков, лисиц). Основными мерами были уничтожение больных особей, отстрел лис в очагах инфекции, а позже — применение приманок с вакциной"-----------Кто руководит Россией?
11:10:09 25-03-2026
Гость (10:36:26 25-03-2026) "В СССР борьба с бешенством диких животных строилась на жест... Из Казахстана перебегают. Пойди и проконтролируй жестко, очередной советчик.
13:08:05 25-03-2026
Гость (11:10:09 25-03-2026) Из Казахстана перебегают. Пойди и проконтролируй жестко, оче... Да, да, лисы без Родины без флага. В Казахстане коров не жгут тысячами.
13:26:20 25-03-2026
Гость (11:10:09 25-03-2026) Из Казахстана перебегают. Пойди и проконтролируй жестко, оче... Прям до Барнаула добегают, подлые
10:46:45 25-03-2026
"Кто руководит Россией?" - хорошо, что не вы. Кроме назначений виновных что-то еще умеете?
13:10:10 25-03-2026
Гость (10:46:45 25-03-2026) "Кто руководит Россией?" - хорошо, что не вы. Кроме назначен... Уважаемый защитник криворуких в свое время умел, а сейчас на заслуженном отдыхе.
11:57:26 25-03-2026
давно пора
12:00:01 25-03-2026
Когда уже введут вознаграждение за добычу браконьеров этих?
18:30:27 25-03-2026
давно пора. лисы и корсаки, все крайне опасные в этом отношении. и МНОГО ГРЫЗУНОВ