"Кто сколько колес потерял?" Настоящая яма-ниндзя атакует водителей Бийска из-под воды

25 марта 2026, 09:51, ИА Амител

В Бийске автомобилисты пожаловались на опасный участок дороги на улице Социалистической в районе планетария. По словам очевидцев, под водой скрыта глубокая яма, из-за которой водители получают повреждения автомобилей.

Сообщение появилось в Telegram-канале "Бийск 22". Автор публикации утверждает, что на этом участке дороги уже пострадало несколько машин. В ролике видно около десятка автомобилей, попавших в скрытое углубление.

«Кто сколько колес потерял? Социалистическая у планетария. Заделайте эти ямы, это ужас. Скоро уже крылья на машину будем приваривать и по воздуху передвигаться», — пишет читательница.

Как отмечают пользователи, из-за скопившейся воды дефект дорожного покрытия практически не заметен, что увеличивает риск для водителей. Жители призывают обратить внимание на ситуацию и принять меры.

Официальной информации о состоянии дороги и возможных сроках ремонта на момент публикации не поступало.

Ранее на трассе Новосибирск — Барнаул в районе Токарево автомобилист лишился сразу двух колес после попадания в глубокую яму.