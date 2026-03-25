"Кто сколько колес потерял?" Настоящая яма-ниндзя атакует водителей Бийска из-под воды
Жители призывают обратить внимание на ситуацию и принять меры
25 марта 2026, 09:51, ИА Амител
В Бийске автомобилисты пожаловались на опасный участок дороги на улице Социалистической в районе планетария. По словам очевидцев, под водой скрыта глубокая яма, из-за которой водители получают повреждения автомобилей.
Сообщение появилось в Telegram-канале "Бийск 22". Автор публикации утверждает, что на этом участке дороги уже пострадало несколько машин. В ролике видно около десятка автомобилей, попавших в скрытое углубление.
«Кто сколько колес потерял? Социалистическая у планетария. Заделайте эти ямы, это ужас. Скоро уже крылья на машину будем приваривать и по воздуху передвигаться», — пишет читательница.
Как отмечают пользователи, из-за скопившейся воды дефект дорожного покрытия практически не заметен, что увеличивает риск для водителей. Жители призывают обратить внимание на ситуацию и принять меры.
Официальной информации о состоянии дороги и возможных сроках ремонта на момент публикации не поступало.
Ранее на трассе Новосибирск — Барнаул в районе Токарево автомобилист лишился сразу двух колес после попадания в глубокую яму.
10:16:00 25-03-2026
обозначить яму вообще никто не догадался.
камеру поставить и поснимать - прикольнее, да.
10:25:54 25-03-2026
До тех пор пока муниципалитет не начнет платить из бюджета по искам автомобилистов ничего не сдвинется, эти чинуши понимают только язык денег!....
10:48:21 25-03-2026
"безопасные и качественные" дороги же