"Есть еще ответственная молодежь". В Барнауле парень расчистил слив во дворе дома

25 марта 2026, 09:46, ИА Амител

Парень, расчищающий слив / Фото: Barnaul 22

В Барнауле житель города самостоятельно занялся устранением подтопления во дворе многоквартирного дома. По словам очевидцев, благодаря его усилиям удалось значительно уменьшить большую лужу.

О поступке молодого человека рассказала местная жительница в Telegram-канале Barnaul 22. Речь идет о дворе дома по адресу улица Попова, 10. По ее словам, парень в течение нескольких часов расчищал слив, чтобы обеспечить отток воды.

«Есть еще ответственная молодежь», — отметили в посте.

В результате проведенной работы уровень воды заметно снизился. Другие подробности о случившемся, а также информация о возможных мерах со стороны коммунальных служб не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае завершается подготовка к весеннему паводку и пожароопасному сезону. По прогнозам метеорологов, половодье начнется в регионе в конце марта.