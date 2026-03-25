"Есть еще ответственная молодежь". В Барнауле парень расчистил слив во дворе дома
В результате проведенной работы уровень воды заметно снизился
25 марта 2026, 09:46, ИА Амител
В Барнауле житель города самостоятельно занялся устранением подтопления во дворе многоквартирного дома. По словам очевидцев, благодаря его усилиям удалось значительно уменьшить большую лужу.
О поступке молодого человека рассказала местная жительница в Telegram-канале Barnaul 22. Речь идет о дворе дома по адресу улица Попова, 10. По ее словам, парень в течение нескольких часов расчищал слив, чтобы обеспечить отток воды.
«Есть еще ответственная молодежь», — отметили в посте.
В результате проведенной работы уровень воды заметно снизился. Другие подробности о случившемся, а также информация о возможных мерах со стороны коммунальных служб не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае завершается подготовка к весеннему паводку и пожароопасному сезону. По прогнозам метеорологов, половодье начнется в регионе в конце марта.
09:57:23 25-03-2026
ну правильно, платим управляющим организациям, и сами еще и убираем придомовую территорию....
11:25:24 25-03-2026
Вчера на автомобиле, пытаясь припарковаться на стоянку, провалился в ледяную колею во дворе на Шукшина, 22. Даже при полном приводе авто, самостоятельно выбраться не смог. Большое спасибо мужикам, соседям, которые с неимоверными усилиями помогли вытолкать авто из ледяной ловушки. Большой привет управдому, что наблюдал со стороны за происходящим. Нецензурных выражений пачку управляющей компании, что своевременно не приняла мер по очистке дворового проезда от наледи и образовавшейся колеи. Всем добра.
09:20:19 26-03-2026
Гость (11:25:24 25-03-2026) Вчера на автомобиле, пытаясь припарковаться на стоянку, пров... Я так понимаю что отминусовали УПРАВДОМ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЯШКИ и еще какой то им сочувствующий член партии?