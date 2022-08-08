Минздрав предложил вернуть масочный режим для части жителей Алтайского края

Минздрав Алтайского края предложил вернуть масочный режим для граждан старше 65 лет, а также рекомендовал снова носить маски в коллективах организаций. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом заявила замминистра здравоохранения Наталья Белоцкая на оперативном совещании краевой администрации.

Белоцкая подчеркнула, что в регионе наблюдается подъём заболеваемости. На сегодняшний день в Алтайском крае 1681 человек болеет коронавирусом, 231 пациент находится в госпитале. Выросла нагрузка на скорую — в среднем поступает 2200 вызовов в сутки, в том числе порядка 300 из них — в связи с симптомами ОРВИ и пневмонии.

При этом на фоне ожидания новой волны коронавируса жители стали чаще прививаться. За неделю вакцинировано 15 518 человек — прирост к предыдущей неделе составил 9 тысяч человек. Однако темпы вакцинации недостаточны, кроме того, низок и коллективный иммунитет — сейчас он составляет около 15%.

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Вопрос о возможности введения эпидограничений, в том числе масочного режима, может быть рассмотрен краевыми органами исполнительной власти в ближайшее время.