Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» объявили о переносе по требованию краевых властей

Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» объявили о переносе мероприятия на 2023 год. Оповещение опубликовали на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте».

«С глубоким сожалением мы сообщаем вам новость о переносе фестиваля „Ветер Сибири“ на следующий год. К сожалению, буквально вчера мы получили уведомление от Роспотребнадзора и администрации края о необходимости перенести фестиваль на другие даты будущего года», — сказано в сообщении.

Организаторы фестиваля отметили, что у многих людей на это время был запланирован отпуск, но мероприятие придётся перенести из-за требований Роспотребнадзора.

Также сообщается, что все ранее приобретённые билеты не нужно будет никуда сдавать. Они будут действительны.

«Ещё раз приносим свои извинения, что сейчас вы испытываете неприятные эмоции, огорчены и раздосадованы. Но мы уверены, что-то время ожидания, которое нам предстоит провести до августа 2023 года, будет с лихвой компенсировано самым масштабным и грандиозным фестивалем „Ветер Сибири 2023“», — добавили организаторы мероприятия.

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Организаторы мероприятия ограничили допуск к сообществу фестиваля во «Вконтакте».