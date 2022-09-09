Реалистка, танцовщица и экономистка. Интервью с новой «Мисс Барнаула»

20-летняя Ксения Амелина стала новой «Мисс Барнаула-2022» 3 сентября и уже неделю живет в этом статусе. При этом обладательницу короны в девушке с первого раза можно и не признать: Ксения и после конкурса красоты не очень много красится, может одеться по-простому, скромничает, не любит зазнаек и не обижается на хейтеров. В интервью amic.ru Ксения Амелина рассказала, правда ли, что на конкурсах красоты важна только внешность, похож ли коллектив моделей на «змеиный клубок» и переворачивается ли жизнь с ног на голову после получения звания самой красивой девушки города.

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Как ты попала на «Мисс Барнаула»?

Мне написала в августе Софья Осиян, которая в 2021 году победила на конкурсе. Она и привела меня поучаствовать. У нас парни общаются, они футболисты, так мы познакомились. Я долго сомневалась, а потом решила, почему бы и нет? Это интересный опыт. Я шла на конкурс не ради победы, а просто потому, что мне было интересно, хотелось попробовать себя.

Был ли у тебя опыт участия в конкурсах красоты?

Нет, никакого опыта участия в конкурсах красоты у меня не было, для меня это в новинку.

Насколько сложно было подготовиться?

Это было абсолютно несложно, потому что танцы, фотосессии были для меня только удовольствием. Подготовка началась 8 августа, сразу пошли репетиции финала. Мы готовили танец, номера, были две фотосессии, мы ходили по разным местам, снимали истории, выставляли их. Больше всего мне понравился поход в River на спа-процедуры, еще на время конкурса выпал мой день рождения, меня поздравили, сделали сюрприз, было очень приятно.

На что требовалось потратить больше всего усилий?

На полуфинал, это было сложнее всего, потому что нужно было себя пересилить, преодолеть волнение, страх.

Прогулка с Мисс Барнаула-2022/ Екатерина Смолихина

Ты боялась выступать на сцене?

Нет, я занимаюсь танцами очень давно, поэтому на сцене чувствую себя уверенно. Думаю, страха сцены у меня нет. На финале я абстрагировалась, делала все на автопилоте, телом я была на сцене, а головой где-то в другом месте.

Когда ты победила, что испытала?

Конечно, обрадовалась! Очень приятно было это осознавать. Но и в то же время пришла какая-то неизвестность, что я поеду на дальнейшие конкурсы. Пока что для меня это так ново, неизведанно и пока еще страшно.

На «Мисс России» поедешь?

Пока еще все туманно, не могу сказать. Но на меня в Instagram (запрещенная и заблокированная в России соцсеть) подписались аккаунты «Мисс-туризм России» и «Мисс России». Так что все может быть. Вообще по возможности хотелось бы еще в подобных конкурсах поучаствовать.

В Instagram и других социальных сетях у тебя сильно подписчиков прибавилось после победы?

Прибавилось в Instagram, да, но не сильно много. Вконтакте очень много заявок в друзья от мужчин.

Сильно прибавилось внимание со стороны мужчин?

Вообще нет, только вот в социальных сетях. Но так как у меня есть парень, я их игнорирую.

Как парень реагирует на поклонников?

Я их не принимаю и ему не говорю. Но, думаю, он догадывается об этом. Мне он по этому поводу ничего не говорит.

Он одобрил твое участие в конкурсе?

Да, он самый первый мне сказал, что надо идти, что это точно мое, что мне обязательно это понравится, он меня сильно поддерживал, разговаривал со мной, когда неопределенность была. Когда я думала, идти или не идти, он сказал, что все получится. Если бы не он, у меня бы, наверное, ничего не вышло. Мне мама сказала, что когда встретилась с ним за сценой, обнялись даже. Очень рады были, мама заплакала...

Прогулка с Мисс Барнаула-2022/ Екатерина Смолихина

У тебя на финале была вся семья? Как родные реагировали на конкурс?

Были друзья, мама с папой, парень. Вообще я с родителями участие тоже обсуждала. У меня был выбор в августе — либо съездить в Санкт-Петербург к сестре, либо остаться в Барнауле и принять участие в конкурсе. Мне и мама, и папа сказали, что нужно выбирать конкурс, потому что такой шанс дается нечасто, и откладывать на следующий год нельзя. Что может произойти, непонятно, а съездить можно всегда. Они не пожалели, что так посоветовали.

Главное, чему тебя научили родители?

Они меня научили буквально всему. То, какая я есть, — это благодаря им. Главное, они научили меня расставлять правильно приоритеты, стремиться к обучению.

Какие у тебя сейчас приоритеты?

В первую очередь — получить образование, потом уже семья, работа. Главное, чтобы была любимая работа. Семья не в ближайшем будущем, но когда-нибудь будущем должна быть.

Где ты учишься?

В РАНХиГС, направление экономика и управление кредитами и финансами. Мне кажется, это мое, мне интересна эта тема, интересно послушать преподавателей.

Что сказали одногруппники о твоем титуле? Подкалывали?

Подружки в группе сказали: «Ура, мисс Барнаул, мы будем теперь только так к тебе обращаться». Кто-то спросил: «Ого, это что, сама Мисс Барнаул?». На парах, когда перекличка идет, говорят: «Ксения, мы вас поздравляем».

Твоя жизнь как-то серьезно поменялась после титула? Или просто приколов побольше стало?

Да, так и есть. Все так же, как и было, просто стало побольше приколов. Пока что глобальных изменений я не заметила.

Прогулка с Мисс Барнаула-2022/ Екатерина Смолихина

Негативные стороны победы есть?

Да, есть. Например, неприятные комментарии о том, что все куплено. Но я уже взрослый человек, мне не 16 лет. Я понимаю, что умные люди никогда таким заниматься не станут. А на дураков не обижаются. Наверное, если я была помладше, я бы замкнулась в себе и мне было бы неприятно такое внимание, а сейчас я нормально ко всему отношусь, все понимаю. Поэтому когда я читала такие комментарии, то только посмеялась. Мама прочитала, сказала: «Господи». А папе я сказала, что теперь он, оказывается, чиновник. Но позитивных реакций все равно больше было.

Есть предубеждение, что для победы в конкурсе красоты важна только красота. Это так?

Я считаю, что там важна не столько красота, сколько внутренние качества, харизма, поведение на сцене, уверенность. По лицу заметно же, кто сомневается, стесняется. Нужно быть уверенной в себе, нос высоко задрать и улыбаться. Вообще я тоже раньше думала, что нужна только красота, и сомневалась насчет участия. Но это не так. Например, у нас было собеседование в формате интервью, жюри задавало нам вопросы, оценивалась речь.

Что-то сложное спрашивали?

Вопросов на знания не было. Задавали вопросы девочкам про конкуренцию, кого девочки считают конкурентками, я боялась вопроса про цели на жизнь. Я такой человек, который живет, не планируя особо. Конечно, цели, как и у всех, есть, хочется реализоваться в жизни, но я не знала, как на это ответить. В итоге мне задали вопрос: «Твое идеальное утро?». Он меня в тупик поставил. Я сначала растерялась и сказала в микрофон: «э-э-н-у-у-у-у». Мысли были: «Почему я себя не контролирую?». У меня нет расписания на каждое утро, но сказала, что мое утро начинается с горячей ванны, со вкусного завтрака и с кофе. Подумала, что меня забракуют, зашла в гримерку, за голову взялась и думаю: «Это конец».

Прогулка с Мисс Барнаула-2022/ Екатерина Смолихина

А какие человеческие качества ты ценишь в людях?

Ценю искренность, доброту по отношению к окружающим людям, к животным, помощь тем, кто нуждается. Для меня важно, чтобы человек не был зазнайкой, высокомерным — вот таких людей не люблю.

Чему ты научилась на конкурсе?

Во-первых, я стала больше улыбаться. Раньше я стеснялась, а после конкурса стала больше улыбаться на фотографиях и в принципе в жизни. Наверное, стала более уверенной в себе.

Ты уже говорила про танцы как свое увлечение. Какие еще увлечения у тебя есть?

Я пробовала себя много в чем — и на баскетбол, и на волейбол ходила, но нигде себя не нашла. Английским увлекалась, изучала язык. Вроде бы все. Другое на ум не идет. Сейчас в свободное время от учебы занимаюсь в основном домашними делами. Сейчас такая раскачка, после конкурса еще не отошла.

Много у тебя времени учеба занимает?

Да, у нас пары в том году было по пять пар в день, ко всем нужно готовиться. Это много времени занимает. Я стараюсь больше времени этому уделять, но не скажу, что я заучка, которая сидит и зубрит. Я стараюсь больше понимать и не все досконально делаю.

Хватает времени на спорт?

Я так могу дома заниматься фитнесом по видео, с гантелями, но не более.

А смотришь с парнем футбол?

Да, смотрю. Я хожу к нему на игры, смотрю футбол с ним. Я только за него болею, а если он не играет или просто матч каких-то команд, я особо не вникаю. Он играет за барнаульский «Темп». Но вот на их недавний матч с «Динамо-Барнаул» у меня сходить не получилось.

Прогулка с Мисс Барнаула-2022/ Екатерина Смолихина

Много времени внешнему виду уделяешь?

Не так уж и много. Я почти не красилась до конкурса даже. Так, могла реснички подкрасить. Сейчас в принципе так же. Но мне сказали, что все, я мисс Барнаул, надо теперь одеваться, краситься каждый день, для меня это непривычно. Шоппинг я вообще люблю, но стараюсь себя сдерживать, так что не особо часто по магазинам хожу. Так, закрытие иностранных масс-маркетов на мне не особо сказалось.

Можешь позволить себе выйти на улицу в спортивной, простой одежде?

Да, конечно, как и все. Особенно зимой: штаны с начесом — и в путь. Я не чувствую себя какой-то некрасивой, мне без разницы. Я в любом виде могу выйти на улицу — ненакрашенная, в спортивной одежде, ничего такого в этом нет.

В плане внешнего вида и поведения есть у тебя ориентиры?

Есть девушки-модели, которые нравятся мне внешне, но кумиров как таковых у меня нет. Нет идеала, предела совершенства. Все красиво по-своему, идеала точно не достичь.

Что любишь из книг, фильмов и музыки?

Мне очень нравится из книг «Голодные игры», «Гарри Поттер», иногда их перечитываю. Из фильмов ничего не вспомню. А музыка нравится зарубежная, что-то попсовое, либо реп, русское тоже слушаю. Tyga, Трэвис Скотт нравится.

Сейчас ты мисс Барнаула. А тебе нравится город, в котором ты живешь?

Да, мне нравится Барнаул. Здесь каждый уголок родной, я его люблю, здесь родилась и живу в Индустриальном районе. Мне нравится, например, новая аллея на пересечении Сергея Ускова и Взлетная, Нагорный парк красивый и РАНХиГС будто бы из другого измерения, очень в нем комфортно. В нем такая атмосфера, которая располагает к обучению, все для людей.

Опиши наш город в трех словах?

Родной, красивый и зеленый.

Уезжать из Барнаула не планируешь?

Пока нет, не планирую, остаюсь здесь.

Прогулка с Мисс Барнаула-2022/ Екатерина Смолихина

А в какие страны хотела бы съездить как турист?

Я бы в первую очередь поехала на море, а потом бы в Европу куда-нибудь. Я уже была в Тайланде, во Вьетнаме, в Турции. Но давно никуда не ездила, очень хочется еще море увидеть.

Где тебе больше всего понравилось?

В Тайланде. Мне очень нравится климат, вера их, буддизм, очень интересная, их любовь к королю впечатляет. А еще у них интересная культура.

А русская культура тебе нравится?

Да, конечно, это привычная мне культура. Раньше она была одной единственной и правильной. А когда я начала путешествовать, то поняла, что мир вообще-то разный, и разнообразие — это хорошо.

В чем отличие русских девушек от иностранных?

Может, русские девушки всегда хотят показать себя с лучшей стороны. У некоторых есть такое, что они боятся показать себя без макияжа, всякие бьюти-процедуры у нас хорошо развиты.

Это хорошо, что девушки у нас часто боятся выходить ненакрашенные даже в магазин?

Конечно, следить за собой нужно, но стесняться себя не стоит — это неуверенность в себе. Так нельзя, надо принимать себя в любом виде.

Прогулка с Мисс Барнаула-2022/ Екатерина Смолихина

В фильмах часто показывают конкурсы красоты как сборище девушек-конкурентов, такой «змеиный клубок». Насколько это далеко от истины?

Это был один из моих страхов, что я сейчас приду в какой-то «змеиный коллектив», меня там задушат. Перед тем, как идти на конкурс, я много об этом думала, много этого боялась. Но оказалось, что все девочки были очень добродушные, дружелюбные, никто ничего плохого не делал, не говорил, не подставлял. Организаторы сказали, что никогда не было такого дружного коллектива, как в этом году.

Вы вне конкурса не собирались?

Нет, вне конкурса мы не собирались. Но после финала девочку куда-то ходили вместе в клуб. Я с ними не ходила.

Подруг у тебя на конкурсе не появилось?

Там участвовали девочки, которых я знала до этого, одна со мной в параллели была, другая на год младше в школе училась. На конкурсе мы стали общаться, познакомились с некоторыми. С администратором конкурса Настей подружились.

Ты отмечала взятие короны?

После конкурса я переоделась и с семьей пошли в кафе, посидели, покушали, салют посмотрели и домой поехали. Это смешное чувство, но салют был будто бы в честь меня. Сейчас корона и кубок дома в комнате на полочке стоят. Там располагается букет из сухоцветов, и рядом корона с кубком. Я смотрю на все это, трогаю и обратно ставлю.

Прогулка с Мисс Барнаула-2022/ Екатерина Смолихина

Как считаешь, этот конкурс полезен?

Да, полезен, но идти участвовать нужно хотя бы с 18 лет, потому что когда ты ребенок, это может негативно воздействовать на психику, самооценка тогда еще не сформирована. У нас были участницы по 15 лет, и я бы в этом возрасте не смогла участвовать.

А какой этап в конкурсе — самый важный и сложный?

Наверное, финал, потому что там оценивается каждый выход, выражение лица, поведение, жесты.

Наряды на финале дорогие?

Нам выдавали одежду для первого выхода дизайнерскую, на полуфинале мы ходили в дизайнерской одежде, платья чуть ли не 10 тысяч стоили, девочки повыше ростом ходили в шубах за миллион от дизайнера, очень дорогих. А для вечернего выхода каждый выбирал себе платье. Я брала напрокат.

Какой у тебя жизненный слоган?

Я стараюсь жить по принципу: все, что не делается, все к лучшему, чтобы не зацикливаться на неудачах, потому что я правда считаю, что все происходит так, как должно происходить. В тяжелые моменты я вспоминаю эту фразу, не всегда она меня успокаивает, но пытаюсь думать в таком русле.

Ты оптимист, пессимист или реалист?

Я реалист. Еще один принцип: надейся на лучшее, готовься к худшему. Не люблю грустить, негатив от себя стараюсь прогонять, друзья в этом помогают.

Прошлая мисс предложила тебе поучаствовать в конкурсе. Предложишь ли ты кому-то в следующем году, чтобы получилась своеобразная эстафета?

Да, если будет желание, я бы позвала своих знакомых, своих подруг. Ничем сверхъестественным для участия в конкурсе обладать не нужно. У всех девушек есть шанс.

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