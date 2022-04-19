Стоимость строительства Художественного музея в Барнауле достигла двух миллиардов рублей

Власти Алтайского края вновь пересмотрели стоимость контракта на строительство Государственного художественного музея Алтайского края. В итоге общая стоимость работ достигла двух миллиардов рублей. При этом сдать объект планируют не в конце 2022-го, а на год позже, пишет «Толк» со ссылкой на региональный Минстрой.

За последние несколько месяцев процент готовности Государственного художественного музея не сдвинулся с места и остался на уровне конца прошлого года — 57%. В Минстрое заявили, что сроки окончания проекта вновь будут перенесены. Более того, долгострой вновь вырос в цене. В начале апреля стоимость одного из контрактов была пересмотрена и увеличилась на 25,9%.

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В министерстве пояснили, что сейчас на объекте демонтировали и обустроили новые перегородки и полы из керамогранита. Также были установлены вентиляция, внутренние и наружные инженерные сети электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления. Продолжается внутренняя отделка помещений и системы пожаротушения, ведётся монтаж оборудования.

Ввести в эксплуатацию музей планировали в конце 2022 года. Сдачу музея переносили несколько раз, а его стоимость увеличивалась с 400 миллионов до 1,6 миллиарда. К реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Позднее выяснилось, что из-за состояния объекта его необходимо перестраивать.

Стройка должна была закончиться во второй половине 2015 года. Одна из основных причин её задержки — расторжение контракта с подрядчиком «Стройгаз», признанным банкротом.

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