Суд выслал из России блогера Некоглая, который снял пародию на российского солдата
Николай Лебедев нарушил миграционные правила
Пресненский суд Москвы постановил выслать из России блогера Николая Лебедева (Nekoglai) за нарушение миграционных правил. Как сообщает РИА Новости, ему также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП Российской Федерации. Назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей с административным выдворением за пределы России», — сказала собеседница агентства.
Такая санкция возможна, поскольку Лебедев — гражданин Молдавии. После вступления решения в силу у блогера будет время самостоятельно уехать за границу, в противном случае его вышлют силой. У него также есть десять суток на обжалование приговора.
Напомним, что блогера Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек «повторил» действия солдата, находясь дома на ковре.
Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер «ничего конкретного» не сказал.