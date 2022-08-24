Такой день. Планы на пешеходный проспект Ленина в Барнауле и рост производства одежды в Алтайском крае

Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае за семь месяцев 2022 года составил 101%. Как рассказали в Министерстве промышленности и энергетики региона, самый высокий индекс оказался в производстве одежды — 152,3%.

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Экономика Индекс промпроизводства в Алтайском крае за семь месяцев 2022 года составил 101%

ГИБДД Барнаула пока не планирует ставить дополнительные запрещающие дорожные знаки или видеокамеры на выезде со второй Строительной улицы на пересечении пр. Строителей и Павловского тракта. Инспекторы считают, что достаточно уже существующих ограничений на участке, рассказали amic.ru в барнаульской ГИБДД.

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Общество Барнаульская ГИБДД пока не собирается усиливать контроль на месте незаконного объезда пробок

Сегодня глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в заседании дискуссионного клуба «Точка зрения». В ходе него градоначальник ответил на разные вопросы, связанные с развитием города и его будущим.

Так, мэр рассказал, что через несколько лет в Барнауле будут перекрывать часть проспекта Ленина ради пешеходной зоны. В выходные дни, примерно с 17 часов, автомобильное движение будут ограничивать на отрезке от Дома союзов до набережной Оби.

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Новости Барнаула В Барнауле планируют пустить трамваи по Павловскому тракту

Отдельно Вячеслав Франк высказался и о внешнем виде площади Сахарова, которая регулярно становится центром городских праздников. Градоначальник считает его не слишком презентабельным, а фонтан рядом с театром драмы — абсолютно безобразным.

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Общество «Безобразный абсолютно»: в Барнауле будут переделывать фонтан на площади Сахарова

Взамен глава города предложил сделать территорию Сереброплавильного завода главной праздничной площадкой краевой столицы.

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Общество Мэр Барнаула предложил сделать территорию «Спички» главной праздничной площадкой города

Заместитель Франка по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров рассказал, что московский институт «Гипрогор», который занимается модернизацией генерального плана развития Барнаула, дорабатывает документацию территориального планирования. Документ, который определит развитие краевой столицы на ближайшие десятилетия, обсуждают эксперты. Работы по модернизации документа намерены завершить к концу года.

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Общество Барнаульские власти рассказали, когда примут долгожданный генплан развития города

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, что в проект генплана города заложили идею пустить трамваи по Павловскому тракту. Для этого придётся заняться реконструкцией тракта, что неизбежно приведёт к сносу зданий. Кроме того, и сами трамвайные пути стоят очень дорого.