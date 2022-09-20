В Алтайском крае спасли собаку, которую бывший хозяин оставил умирать в одиночестве

В селе Повалиха Алтайского края спасли собаку, которую бывший хозяин оставил умирать. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

«В воскресенье мы с подругой поехали за грибами в село Повалиха. Остановившись возле заброшенного дома, мы услышали не лай собаки, не вой, а плачь. Подойдя к дому, увидели ужасную картину: собака породы алабай была привязана железной цепью к столбу и из последних сил звала на помощь», — написала автор сообщения.

По словам девушки, они с подругой стали давать собаке хлеб, который та глотала не жуя, а также налили животному воды.

Очевидцы смогли найти псу новый дом, а также узнали, что бывший хозяин бросил его вместе с домом и уехал жить в город.

Девушки надеются на то, что его смогут найти и наказать.