В Алтайском крае спасли собаку, которую бывший хозяин оставил умирать в одиночестве
По словам местных жителей, мужчина бросил сельский дом и пса, а сам уехал жить в город
В селе Повалиха Алтайского края спасли собаку, которую бывший хозяин оставил умирать. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
«В воскресенье мы с подругой поехали за грибами в село Повалиха. Остановившись возле заброшенного дома, мы услышали не лай собаки, не вой, а плачь. Подойдя к дому, увидели ужасную картину: собака породы алабай была привязана железной цепью к столбу и из последних сил звала на помощь», — написала автор сообщения.
По словам девушки, они с подругой стали давать собаке хлеб, который та глотала не жуя, а также налили животному воды.
Очевидцы смогли найти псу новый дом, а также узнали, что бывший хозяин бросил его вместе с домом и уехал жить в город.
Девушки надеются на то, что его смогут найти и наказать.