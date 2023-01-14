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В барнаульской многоэтажке медики ходят по квартирам и опрашивают жильцов якобы из-за "вспышки кори"

Люди звонили в поликлинику, но не получили конкретного ответа по ситуации

14 января 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Медики ходят по квартирам одного из подъездов дома № 37 по улице Ускова в Барнауле и опрашивают жильцов. Как рассказали горожане в паблике Barnaul 22, незнакомцы представляются работниками 14-й поликлиники.

"Приезжают на спецмашинах в составе восьми человек. Ведут опрос по квартирам, якобы у нас в подъезде вспышка кори. При себе имеют две сумки-холодильника", – говорится в сообщении.

В сообществе отметили, что жители дома находятся "в недоумении". Люди надеются услышать официальное разъяснение ситуации, так как "звонили в поликлинику, но конкретного ответа не получили". 

 

Комментарии 4

  • Добухались
    14 января, Гость   Ответить
  • Колядуют!!!
    15 января, Гость   Ответить
  • Приходили колядовать. Просили корку, но и хозяева и просители были с бодуна, поэтому слышалось - корью.
    15 января, Гость   Ответить
  • Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю информирует, что в г. Барнауле 13.01.2023 зарегистрирован один случай заболевания корью. Проводятся противоэпидемические мероприятия: устанавливается круг контактных, за контактными проводится медицинское наблюдение, организована иммунизация непривитых контактных. Эпидситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
    15 января, Гость   Ответить
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