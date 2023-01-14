В барнаульской многоэтажке медики ходят по квартирам и опрашивают жильцов якобы из-за "вспышки кори"

Люди звонили в поликлинику, но не получили конкретного ответа по ситуации

14 января 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Медики ходят по квартирам одного из подъездов дома № 37 по улице Ускова в Барнауле и опрашивают жильцов. Как рассказали горожане в паблике Barnaul 22, незнакомцы представляются работниками 14-й поликлиники.

"Приезжают на спецмашинах в составе восьми человек. Ведут опрос по квартирам, якобы у нас в подъезде вспышка кори. При себе имеют две сумки-холодильника", – говорится в сообщении.

В сообществе отметили, что жители дома находятся "в недоумении". Люди надеются услышать официальное разъяснение ситуации, так как "звонили в поликлинику, но конкретного ответа не получили".