В барнаульской многоэтажке медики ходят по квартирам и опрашивают жильцов якобы из-за "вспышки кори"
Люди звонили в поликлинику, но не получили конкретного ответа по ситуации
14 января 2023, 20:15, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Медики ходят по квартирам одного из подъездов дома № 37 по улице Ускова в Барнауле и опрашивают жильцов. Как рассказали горожане в паблике Barnaul 22, незнакомцы представляются работниками 14-й поликлиники.
"Приезжают на спецмашинах в составе восьми человек. Ведут опрос по квартирам, якобы у нас в подъезде вспышка кори. При себе имеют две сумки-холодильника", – говорится в сообщении.
В сообществе отметили, что жители дома находятся "в недоумении". Люди надеются услышать официальное разъяснение ситуации, так как "звонили в поликлинику, но конкретного ответа не получили".
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