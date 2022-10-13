В Минсоцзащиты рассказали об услугах, которые получают мобилизованные жители Алтайского края в Омске

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала о том, какие услуги получают мобилизованные жители региона в палаточном лагере в Омске. Пост на эту тему она опубликовала в своём телеграм-канале.

По словам Оськиной, для мобилизованных в палаточном лагере работает нотариус и представитель банка, он помогает военнослужащим открывать счета и активировать карты.

Она также добавила, что среди мобилизованных есть её коллеги, которые работают в сфере социальной защиты.

Напомним, 13 октября представители Министерства социальной защиты Алтайского края под руководством главы ведомства Натальи Оськиной начали работу в учебном центре Омска, где в настоящее время находятся мобилизованные жители Алтайского края.