В России снизился спрос на новых сотрудников

В России снижается спрос на труд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Как отмечают в регуляторе, потребность работодателей в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных значениях спрос на новый персонал снизился на 300 тысяч человек.

Отмечается, что ранее резкое снижение наблюдалось в начале пандемии. Тогда падение спроса составляло 20,1%.