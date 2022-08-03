В России снизился спрос на новых сотрудников
В июне 2022-го потребность работодателей в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
3 августа 2022, 12:02, Илья Звягинцев
В России снижается спрос на труд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Как отмечают в регуляторе, потребность работодателей в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных значениях спрос на новый персонал снизился на 300 тысяч человек.
Отмечается, что ранее резкое снижение наблюдалось в начале пандемии. Тогда падение спроса составляло 20,1%.
«Нисходящая динамика в ближайшие месяцы может сохраниться по мере того, как на эффект высокой базы будут накладываться эффекты от снижения экономической активности», — добавили в ЦБ.
Комментарии
Новости партнеров