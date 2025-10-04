Омичка перевела больше 13 миллионов рублей "бывшему работодателю"
Женщина под предлогом "спасения средств" перевела все деньги, влезла в долги и продала квартиру
04 октября 2025, 15:45, ИА Амител
В Омской области зарегистрирован случай мошенничества, жертвой которого стала местная жительница, лишившаяся 13,4 миллиона рублей, о чем сообщает региональное управление МВД.
Согласно информации, злоумышленники начали с того, что один из них представился 64-летней женщине заместителем главного врача медучреждения, где она ранее работала. Он заявил, что веб-сайт больницы подвергся хакерской атаке, и личные данные оказались в Сети.
Впоследствии мошенники, выдавая себя за сотрудников различных государственных органов, убедили потерпевшую перевести на якобы "защищенный счет" 360 тысяч рублей, предназначавшихся для ее отпуска. Затем она сняла все свои сбережения с банковских депозитов.
«Несмотря на предостережения банковских работников о возможных мошеннических действиях, женщина оставалась уверенной в том, что взаимодействует с подлинными представителями закона», – говорится в официальном заявлении.
Позже, по утверждению мошенников, была незаконно оформлена доверенность, позволяющая выставить ее квартиру на продажу. После реализации недвижимости обманутая женщина перевела вырученные средства на указанный аферистами счет.
15:57:11 04-10-2025
Но позвольте, как же он служил в очистке?
16:46:04 04-10-2025
360 тысотпускные....?это где...за границей если только...но не в омске
18:13:45 04-10-2025
а все говорят что медики бедствуют. если только умом
08:42:08 05-10-2025
Элен без ребят (18:13:45 04-10-2025) а все говорят что медики бедствуют. если только умом... При чем тут медики?
19:31:48 04-10-2025
Через год-два узнать, жива ли пострадавшая.
И если нет, впаять мошенникам и убийство.
Такой стресс не каждый сможет пережить.
09:33:33 05-10-2025
Гость (19:31:48 04-10-2025) Через год-два узнать, жива ли пострадавшая.И если нет, в... чистой воды самовыпиливание получится
20:49:26 04-10-2025
Эта баба дура. Не потому что баба, а потому что дура.
21:23:02 05-10-2025
Минусаторы своими минусами глупость свою оправдать хотят? Вы бы так разводилам уверенно отвечали, как минусами сейчас лупите.