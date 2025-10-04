НОВОСТИПроисшествия

Омичка перевела больше 13 миллионов рублей "бывшему работодателю"

Женщина под предлогом "спасения средств" перевела все деньги, влезла в долги и продала квартиру

04 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Телефонный мошенник /Сгенерировано нейросетью
Телефонный мошенник /Сгенерировано нейросетью

В Омской области зарегистрирован случай мошенничества, жертвой которого стала местная жительница, лишившаяся 13,4 миллиона рублей, о чем сообщает региональное управление МВД.

Согласно информации, злоумышленники начали с того, что один из них представился 64-летней женщине заместителем главного врача медучреждения, где она ранее работала. Он заявил, что веб-сайт больницы подвергся хакерской атаке, и личные данные оказались в Сети.

Впоследствии мошенники, выдавая себя за сотрудников различных государственных органов, убедили потерпевшую перевести на якобы "защищенный счет" 360 тысяч рублей, предназначавшихся для ее отпуска. Затем она сняла все свои сбережения с банковских депозитов.

«Несмотря на предостережения банковских работников о возможных мошеннических действиях, женщина оставалась уверенной в том, что взаимодействует с подлинными представителями закона», – говорится в официальном заявлении.

Позже, по утверждению мошенников, была незаконно оформлена доверенность, позволяющая выставить ее квартиру на продажу. После реализации недвижимости обманутая женщина перевела вырученные средства на указанный аферистами счет.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:57:11 04-10-2025

Но позвольте, как же он служил в очистке?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:04 04-10-2025

360 тысотпускные....?это где...за границей если только...но не в омске

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:13:45 04-10-2025

а все говорят что медики бедствуют. если только умом

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:08 05-10-2025

Элен без ребят (18:13:45 04-10-2025) а все говорят что медики бедствуют. если только умом... При чем тут медики?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:48 04-10-2025

Через год-два узнать, жива ли пострадавшая.
И если нет, впаять мошенникам и убийство.
Такой стресс не каждый сможет пережить.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:33:33 05-10-2025

Гость (19:31:48 04-10-2025) Через год-два узнать, жива ли пострадавшая.И если нет, в... чистой воды самовыпиливание получится

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:26 04-10-2025

Эта баба дура. Не потому что баба, а потому что дура.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:02 05-10-2025

Минусаторы своими минусами глупость свою оправдать хотят? Вы бы так разводилам уверенно отвечали, как минусами сейчас лупите.

  -3 Нравится
Ответить
