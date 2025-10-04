Омичка перевела больше 13 миллионов рублей "бывшему работодателю"

Женщина под предлогом "спасения средств" перевела все деньги, влезла в долги и продала квартиру

04 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Телефонный мошенник /Сгенерировано нейросетью

В Омской области зарегистрирован случай мошенничества, жертвой которого стала местная жительница, лишившаяся 13,4 миллиона рублей, о чем сообщает региональное управление МВД.

Согласно информации, злоумышленники начали с того, что один из них представился 64-летней женщине заместителем главного врача медучреждения, где она ранее работала. Он заявил, что веб-сайт больницы подвергся хакерской атаке, и личные данные оказались в Сети.

Впоследствии мошенники, выдавая себя за сотрудников различных государственных органов, убедили потерпевшую перевести на якобы "защищенный счет" 360 тысяч рублей, предназначавшихся для ее отпуска. Затем она сняла все свои сбережения с банковских депозитов.

«Несмотря на предостережения банковских работников о возможных мошеннических действиях, женщина оставалась уверенной в том, что взаимодействует с подлинными представителями закона», – говорится в официальном заявлении.

Позже, по утверждению мошенников, была незаконно оформлена доверенность, позволяющая выставить ее квартиру на продажу. После реализации недвижимости обманутая женщина перевела вырученные средства на указанный аферистами счет.