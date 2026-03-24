От ажиотажа к спаду. В Алтайском крае растет объем непроданных квартир в новостройках
Чиновники считают, что цифры "разбавили" новые проекты, строители винят рухнувший спрос
24 марта 2026, 10:15, Алёна Жукова
В строящихся домах Алтайского края, по данным на февраль 2026 года, распродано 43% квартир. В "пиковые" годы доходило до 60%, в январе показатель достигал 50%. Такие данные озвучил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на заседании Союза строителей Алтайского края.
"Разбавили" рынок
Министр предположил, что увеличение показателя непроданных квартир может быть связано с появлением на рынке новых проектов. Так, по данным "Дом.рф", в феврале на рынок вышли десять ЖК.
«Сейчас, наверное, в стройку запустили многие объекты, а в конце года, так скажем, дома "подсдали". Отсюда такие колебания. Я думаю, что пока показатель более-менее приемлемый», — считает министр.
По информации "Дом.рф", 43% проданных квартир — это 326 тыс. квадратных метров. При этом непроданными остаются 39% (293 тыс. квадратных метров), а 18% (138 тыс. "квадратов") — квартиры, продажи на которые еще не открыты (например, компании могут возводить дома на собственные средства, но продавать "квадраты" им разрешено только после завершения ЖК).
А вот в уже сданных новостройках всего 5% квартир до сих пор не нашли покупателей. Иван Гилев отметил, что в других регионах ситуация хуже. При этом министр оценивает состояние отрасли как "стабильное", ведь объем средств, лежащих на эскроу-счетах (деньги покупателей), больше, чем долги застройщиков перед банками в рамках проектного финансирования.
«Сегодня застройщики должны банкам по проектному финансированию 41 млрд рублей, а 48 млрд лежат на эскроу-счетах. Если вдруг моментно мы эту тему прекратим, то средств дольщиков достаточно, чтобы перекрыть ваши кредитные обязательства», — сказал Иван Гилев.
Сложности планирования
Однако представители строительных компаний, оценивая состояние отрасли, считают, что ситуация на рынке похожа на маятник, и нестабильность мешает им строить планы. Об этом рассказал гендиректор компании "Алгоритм" Андрей Суртаев.
«Далеко мы уже не можем планировать, но за последний год научились адаптироваться. Ситуация такая: цены меняем еженедельно, а больше или меньше — зависит от ситуации, потому что планировать продажи тоже тяжело. Планировали одно, потом закрыли ипотеку (речь об ужесточении семейной ипотеки. — Прим. ред.), все пытались запрыгнуть в последний вагон, и декабрь — январь были бешеными, в день продавали по 20–30 квартир. Февраль встал, март стоит. Дальше ситуация по продажам тяжело прогнозируемая. Но приходится работать, вариантов других нет», — прокомментировал он.
Несмотря на все сложности, пока строители региона "держат" общий план по вводу жилья (куда включены и многоэтажные, и малоэтажные дома), отметил Иван Гилев. По итогам 2025 года в регионе сдали 882 тыс. квадратных метров, что на 1% больше, чем в 2024-м. Однако, по его мнению, возводить многоквартирных домов в крае нужно больше.
«У нас возникает большой перекос в сторону индивидуального жилищного строительства. Если в сильно "перегретые" времена вводили 500 тыс. квадратных метров многоквартирных домов, то сейчас показатель 300–320 тыс. "квадратов". Я считаю, многоквартирных домов должны вводить более 400 тыс., а по-хорошему — более 500 тыс. квадратных метров в год», — подсчитал министр.
10:24:03 24-03-2026
Ну и отлично
10:33:36 24-03-2026
Банки не дают снижать стоимость строящегося жилья.
10:39:14 24-03-2026
Не-не, у нас ажиотаж продолжается. У строителей всё хорошо и даже отлично! Не нужно панику разводить, нужно больше человейников строить и при этом говорить о зоне комфорта, где всё в пешей доступности, а дорожно-транспортная сеть развита настолько, что в любую точку города за 5 сек...
10:49:25 24-03-2026
Возможно, это потому что многие молодые люди в столичном угаре мечтают любыми путями закрепиться в Москве и Московской области, Петербурге и Ленинградской области, Краснодаре, а в Барнаул прилетать раз в год на неделю
20:38:04 26-03-2026
Гость (10:49:25 24-03-2026) Возможно, это потому что многие молодые люди в столичном уга... Потом сидят там в арендном клоповнике площадью 15 квадратов всё лицо в перспективах
11:02:35 24-03-2026
С такими ценами не удивительно, и на вторичке цены прям сильно падают
13:36:03 24-03-2026
Гость (11:02:35 24-03-2026) С такими ценами не удивительно, и на вторичке цены прям силь... Про вторичку цена не падает!!! Некоторые индивидуумы умудрились забрать ценник 273000/кв. Снижается иногда либо неликвид, либо переоцененные объекты(у которых рынок допустим 5 млн, а собственник решил, что продаст за 6,3 млн и потом снижает по -50 тыс) . Взять к примеру строителей 18(дом 2018 года), полу общага каридорного типа, больше 50% хаты сдаются посуточно либо долгострок) есть там студия 25,5 кв за 5500000₽, в авито посмотрите. И почему-то никто не берет
12:58:29 24-03-2026
риэлторы говорят обратное, они что обманывают нас что ли?
13:42:00 24-03-2026
Есть видео как в Китае огромные города с пустыми новостройками сносят. Электромобили новые целыми полями гниют нераспроданные.
06:06:50 25-03-2026
Гость (13:42:00 24-03-2026) Есть видео как в Китае огромные города с пустыми новостройка... На всякий случай - Китай другое государство, с другим экономическим строем. Лучше про уличную еду видео смотрите - полезней будет
15:16:51 24-03-2026
давайте скидку до 100 за метр