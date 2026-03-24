От ажиотажа к спаду. В Алтайском крае растет объем непроданных квартир в новостройках

Чиновники считают, что цифры "разбавили" новые проекты, строители винят рухнувший спрос

24 марта 2026, 10:15, Алёна Жукова

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В строящихся домах Алтайского края, по данным на февраль 2026 года, распродано 43% квартир. В "пиковые" годы доходило до 60%, в январе показатель достигал 50%. Такие данные озвучил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на заседании Союза строителей Алтайского края.

"Разбавили" рынок

Министр предположил, что увеличение показателя непроданных квартир может быть связано с появлением на рынке новых проектов. Так, по данным "Дом.рф", в феврале на рынок вышли десять ЖК.

«Сейчас, наверное, в стройку запустили многие объекты, а в конце года, так скажем, дома "подсдали". Отсюда такие колебания. Я думаю, что пока показатель более-менее приемлемый», — считает министр.

По информации "Дом.рф", 43% проданных квартир — это 326 тыс. квадратных метров. При этом непроданными остаются 39% (293 тыс. квадратных метров), а 18% (138 тыс. "квадратов") — квартиры, продажи на которые еще не открыты (например, компании могут возводить дома на собственные средства, но продавать "квадраты" им разрешено только после завершения ЖК).

А вот в уже сданных новостройках всего 5% квартир до сих пор не нашли покупателей. Иван Гилев отметил, что в других регионах ситуация хуже. При этом министр оценивает состояние отрасли как "стабильное", ведь объем средств, лежащих на эскроу-счетах (деньги покупателей), больше, чем долги застройщиков перед банками в рамках проектного финансирования.

«Сегодня застройщики должны банкам по проектному финансированию 41 млрд рублей, а 48 млрд лежат на эскроу-счетах. Если вдруг моментно мы эту тему прекратим, то средств дольщиков достаточно, чтобы перекрыть ваши кредитные обязательства», — сказал Иван Гилев.

Сложности планирования

Однако представители строительных компаний, оценивая состояние отрасли, считают, что ситуация на рынке похожа на маятник, и нестабильность мешает им строить планы. Об этом рассказал гендиректор компании "Алгоритм" Андрей Суртаев.

«Далеко мы уже не можем планировать, но за последний год научились адаптироваться. Ситуация такая: цены меняем еженедельно, а больше или меньше — зависит от ситуации, потому что планировать продажи тоже тяжело. Планировали одно, потом закрыли ипотеку (речь об ужесточении семейной ипотеки. — Прим. ред.), все пытались запрыгнуть в последний вагон, и декабрь — январь были бешеными, в день продавали по 20–30 квартир. Февраль встал, март стоит. Дальше ситуация по продажам тяжело прогнозируемая. Но приходится работать, вариантов других нет», — прокомментировал он.

Несмотря на все сложности, пока строители региона "держат" общий план по вводу жилья (куда включены и многоэтажные, и малоэтажные дома), отметил Иван Гилев. По итогам 2025 года в регионе сдали 882 тыс. квадратных метров, что на 1% больше, чем в 2024-м. Однако, по его мнению, возводить многоквартирных домов в крае нужно больше.

«У нас возникает большой перекос в сторону индивидуального жилищного строительства. Если в сильно "перегретые" времена вводили 500 тыс. квадратных метров многоквартирных домов, то сейчас показатель 300–320 тыс. "квадратов". Я считаю, многоквартирных домов должны вводить более 400 тыс., а по-хорошему — более 500 тыс. квадратных метров в год», — подсчитал министр.