Барнаул стал лидером среди российских городов, где быстрее всего дорожают новостройки

На втором месте по росту стоимости оказался Грозный

31 марта 2026, 11:14, ИА Амител

По данным компании "Мир квартир", Барнаул вошел в число российских городов с самым заметным ростом цен на новостройки по итогам первого квартала. Стоимость квадратного метра в новых домах увеличилась на 13,2%, сообщает РИА Новости.

Аналогичный показатель почти достигнут в Грозном (+13%), а вместе с Барнаулом эти два города возглавили рейтинг роста цен среди крупнейших населенных пунктов страны.

Исследование охватило 70 крупных городов России. Как выяснили аналитики, средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла в 47 из них, а в остальных продемонстрировала снижение.

Помимо Барнаула и Грозного, значительный рост отмечен в Нижнем Тагиле (+12,2%), Симферополе (+10,3%), Махачкале (9,2 %). Наибольшее снижение цен зафиксировано в Уфе (-5,6%), Кирове (-5,1%), Ростове‑на‑Дону (-4,8%), Астрахани (-4,4%) и Улан‑Удэ (-2,9%).

«В прошлом году рост "квадрата" новостроек за первый квартал составил 2,3%, а в этом — чуть меньше. Хотя ипотека постепенно дешевеет, пока что ставки по кредитам не особенно вдохновляют россиян на приобретение жилья. Сократившиеся объемы строительства — это единственное, что позволяет застройщикам немного наращивать цены. Хотя поднять ценники в прошлом году им удалось в большем количестве городов — в 55, а в этом — лишь в 47. Приходится констатировать, что первичный рынок по‑прежнему в стагнации», — прокомментировал ситуацию генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко.

В столичных городах динамика оказалась более сдержанной. В Москве новостройки подорожали на 2,6%, достигнув отметки 471,9 тысячи рублей за квадратный метр, а в Санкт‑Петербурге, напротив, подешевели на 0,3% — до 289,8 тысячи рублей.

В целом по крупным городам России средняя цена квадратного метра на первичном рынке за первый квартал увеличилась на 1,6% и составила 158,6 тысячи рублей. При этом средняя стоимость квартиры на первичном рынке выросла на 2,6% — до 8,3 миллиона рублей.

Наибольший рост средней стоимости квартиры зафиксирован в Грозном (+16,1%), Барнауле (+15,8%), Нижнем Тагиле (+14,6%), Симферополе (+11,1%) и Магнитогорске. Москва показала умеренный рост на 2,1% (почти до 25,2 миллиона рублей), а Санкт‑Петербург — снижение на 2,5% (до 12,8 миллиона рублей).