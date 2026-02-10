Рассказываем, чем можно порадовать вторую половинку 14 февраля

10 февраля 2026, 06:55, ИА Амител

Девушка с подарком / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина, или День всех Влюбленных. К этому торжеству относятся по-разному: кто-то не празднует, а кто-то использует как повод признаться в любви или напомнить о своих чувствах. А благодаря оригинальному подарку можно сделать праздник незабываемым — даже если это будет маленький презент.

Идеи необычных, запоминающихся и милых подарков ко Дню всех влюбленных — в подборке amic.ru.

1 Подарки для дома Фото: wildberries.ru, ozon.ru Особым ценителям комфорта и уюта понравятся такие подарки, как парные кружки, необычные столовые приборы или плед с рукавами. А еще любители домашнего тепла оценят оригинальные свечи — например, с посланием внутри или съедобные на вид.

2 Электроника Фото: wildberries.ru, ozon.ru Разбавить традиционный набор подарков в виде цветов и мягких игрушек можно интересными идеями из мира технологий. Из необычных гаджетов: термокружка с авторазмешивателем, умное кольцо, ароматизатор, диффузор с аромамаслами и карманный принтер мгновенной печати.

3 Сладости и чай Фото: wildberries.ru, ozon.ru И какой же День святого Валентина без сладких подарков? Конфеты в виде сердечек — это всегда мило и вкусно, а открытка с орехами и ягодами — еще и полезно. Разнообразить сладкий подарок можно чаем в "сердечных" упаковках.

4 Необычные открытки Фото: wildberries.ru, ozon.ru Вместо простой валентинки можно преподнести любимому человеку более оригинальный и запоминающийся подарок. Например, аудиооткрытку, на которую можно записать свои самые искренние пожелания, — близким будет приятно услышать ваш голос. Чувства можно не только выразить словами, но и воплотить их в живую картинку или видео. Для этого подойдет открытка или брелок с QR-кодом. Достаточно загрузить туда мультимедийные файлы, следуя инструкциям.