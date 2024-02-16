Пароль из Штирлица и мастер-самоделкин: "Ростелеком" наградил алтайских пенсионеров

Они победили в конкурсе "Спасибо интернету – 2023"

16 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K1wuM

Пенсионер. Компьютер / Фото: freepik.com

"Ростелеком" наградил победителей всероссийского конкурса для пенсионеров "Спасибо интернету – 2023" Юрия Журавлева и Евгения Порубова. От Алтайского края было отправлено 46 работ, активность региона отметили в соответствующей категории конкурса.

Юрий Журавлев (62 года) из Кулунды одержал победу по направлению "Я – интернет-звезда". Мужчина представил на конкурс способ продвижения личных разработок в социальных сетях.

"Я зову себя мастером-самоделкиным. Увлекаюсь ручной сборкой авто и тракторов на основе разных моделей, а также станков и приспособлений для гаража. В моем автопарке – самодельные микроавтобус "Глория", Peugeot 405* и три мини-трактора. Лет десять назад освоил интернет и начал рассказывать в соцсетях о разработках. Сегодня у моего видеоблога на Ютубе – 18,7 тыс. подписчиков, с которыми уже успел поделиться новостью о победе", – рассказал Юрий Журавлев.

Юрий Журавлев / Фото предоставлено "Ростелеком" из личного архива героя

На третьем месте оказался Евгений Порубов (61 год) из Бийска. Он рассказал о собственном опыте регистрации и получения документов на площадке "Госуслуги".

В своей работе Евгений Порубов говорил, что, введя фамилию, имя, отчество, он добрался до иностранных слов. "Пароль" было понятно из сериала про Штирлица, а вот чтобы разобраться со словом "логин", необходимо было дополнительно сконцентрироваться и подумать. Мужчина рассуждал о переменах в жизни людей и отметил, что благодаря общению с компьютером люди экономят время и избегают дополнительных сложностей.

Евгений Порубов / Фото предоставлено "Ростелеком" из личного архива героя

"Спасибо интернету" проводят ежегодно, посвящая его успехам людей (50+) в освоении интернета и компьютера. В прошлом году на конкурс отправили свыше 5 тыс. работ из разных регионов страны. Победу одержали 18 человек. А 15 участникам (90+) вручили поощрительные подарки. За девять лет участие приняли более 35 тыс. пенсионеров из 79 регионов России. Из них 227 – победители и призеры, включая алтайских пенсионеров.

Организаторы: "Ростелеком", Социальный фонд России (СВР), АНО "Цифровая экономика" и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

* gosuslugi.ru ("госуслуги.ру"); Peugeot ("Пежо")

ПАО "Ростелеком"

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