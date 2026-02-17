Без жесткого отпора западные страны могут попытаться заблокировать доступ России к морям в атлантическом бассейне

17 февраля 2026, 17:07, ИА Амител

Обстановка в Балтийском регионе вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Николай Патрушев, советник президента и руководитель Морской коллегии. В интервью для aif.ru он сообщил, что страны НАТО разрабатывают многонациональные силы с целью проведения наступательных операций.

Например, Финляндия приобретает корветы для нанесения ударов по северо-западным областям России. Патрушев сделал акцент на том, что НАТО планирует установить блокаду Калининграда, захватывать торговые суда и устраивать диверсии на подводных коммуникациях. Все это, как он утверждает, делается для того, чтобы обвинить Россию.

«Любые попытки морской блокады России противоречат международным нормам. Термин "теневой флот", который использует Европейский союз, он назвал юридической фикцией», — отметил он.

По его мнению, морская блокада Европы является частью сценария эскалации конфликта. Цель заключается в том, чтобы испытать терпение России и спровоцировать ее на ответные действия.

Если мирное урегулирование не будет найдено, Патрушев предупредил, что российский флот преодолеет и нейтрализует блокаду.

«Под флагами европейских государств ходит значительное количество судов, и Россия может проявить интерес к их грузам и маршрутам», — заключил он.

