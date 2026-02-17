Патрушев раскрыл ответ России на угрозу морской блокады
Без жесткого отпора западные страны могут попытаться заблокировать доступ России к морям в атлантическом бассейне
17 февраля 2026, 17:07, ИА Амител
Обстановка в Балтийском регионе вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Николай Патрушев, советник президента и руководитель Морской коллегии. В интервью для aif.ru он сообщил, что страны НАТО разрабатывают многонациональные силы с целью проведения наступательных операций.
Например, Финляндия приобретает корветы для нанесения ударов по северо-западным областям России. Патрушев сделал акцент на том, что НАТО планирует установить блокаду Калининграда, захватывать торговые суда и устраивать диверсии на подводных коммуникациях. Все это, как он утверждает, делается для того, чтобы обвинить Россию.
«Любые попытки морской блокады России противоречат международным нормам. Термин "теневой флот", который использует Европейский союз, он назвал юридической фикцией», — отметил он.
По его мнению, морская блокада Европы является частью сценария эскалации конфликта. Цель заключается в том, чтобы испытать терпение России и спровоцировать ее на ответные действия.
Если мирное урегулирование не будет найдено, Патрушев предупредил, что российский флот преодолеет и нейтрализует блокаду.
«Под флагами европейских государств ходит значительное количество судов, и Россия может проявить интерес к их грузам и маршрутам», — заключил он.
23:34:42 17-02-2026
Пора научиться у оппонентов. Действовать на основании чего либа а не по шпански - созвать Брикс ОДКБ или ШОС и выпустить резолюцию про флот нападающий в нейтральных водах. Объявить этот флот пиратским и действовать соответственно. Все суда стран торгующие с Украиной и следующие на Украину должны подлежать досмотру итд...
06:53:19 18-02-2026
Nik65 (23:34:42 17-02-2026) Пора научиться у оппонентов. Действовать на основании чего ... "В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по состоянию на начало 2026 года входят 6 государств: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. При этом Армения с февраля 2024 года заморозила свое участие в деятельности организации. Узбекстан приостановил членство в 2012 году." ----- Государства, которые близко море не видали.
23:47:23 17-02-2026
Лигитимность нужна через резолюцию БРИКС ШОС ОДКБ о защите морского права и своей торговли заявление лидеров итд итп....Только тогда действия, что бы не быть не понятым или пересказанным неверно ... Да и что бы поняли серьезность и последствия....
10:45:09 18-02-2026
никник77 (23:47:23 17-02-2026) Лигитимность нужна через резолюцию БРИКС ШОС ОДКБ о защите м... Китай не будет вести морские войны, менталитет не тот. Индия тоже себя показала с нефтью, что не союзник. Россия одна морская держава, но если себя не защитит сейчас, окажется сухопутной державой и Север потеряет.
08:46:59 18-02-2026
Какой то намек сделал, который не факт, что кто-то понял. Типа, если что, то о го го
08:51:23 18-02-2026
сейчас время взаимности, как с нами поступают, так и с ними нужно поступать
только силу понимают
но, ключик, который остановит все войны, смерти - это блокировка спутниковой связи для всех. Не будет БПЛА с обеих сторон, не будут летать ракеты и убивать. А в рукопашную быстро победим, нам равных нет. Зато война кончится. Потом включим спутники, когда мир наступит. Представляю, как завизжат банкиры.
09:21:03 18-02-2026
в общем, ответа нет
10:42:06 18-02-2026
меня удивляет легкость, с какой пираты захватывают корабли. С вертолета десант высаживают на палубу. Экипажу корабля нужно дать предупреждение пиратам устное, потом выстрелом предупредительным, а потом просто взять в плен высадившихся на палубу и судить по российским и международным законам уже в РФ. Почему экипаж корабля позволяет взять себя в плен? Приказа нет что ли? Корабль - территория государства, к которому он принадлежит. Как можно пустить пиратов на свою территорию?