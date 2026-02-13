Названа дата следующих переговоров по Украине

Они пройдут в Женеве

13 февраля 2026, 19:00, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Следующий раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Новый раунд переговоров пройдет в формате РФ — США — Украина, добавил Песков.

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский», — уточнил он.

Первый раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

4–5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров РФ, США и Украины. По их итогам спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.

Комментарии 7

Шинник

19:05:20 13-02-2026

по-моему ребята просто в "города" играют...

гость

19:18:52 13-02-2026

Шинник (19:05:20 13-02-2026) по-моему ребята просто в "города" играют...... нет,бурную видимость работы создают

Гость

19:25:29 13-02-2026

Шинник (19:05:20 13-02-2026) по-моему ребята просто в "города" играют...... В города на время. Чем дальше играют тем чек на кассе магазина у меня больше и больше.

Гость

19:49:16 13-02-2026

Гость (19:25:29 13-02-2026) В города на время. Чем дальше играют тем чек на кассе магази... Ростки доходы то!

гость

20:02:08 13-02-2026

Мединский упертый, пусть лекцию по истории славянства им прочтет, о едином русско - украинско-белорусском народе

Гость

20:49:32 13-02-2026

Это называется игра в городки

Гость

21:18:20 13-02-2026

Для всего лишь обмена военнопленными нет нужды в каких-то "особых" - женевских переговорах!

