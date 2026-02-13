Названа дата следующих переговоров по Украине
Они пройдут в Женеве
13 февраля 2026, 19:00, ИА Амител
Следующий раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Новый раунд переговоров пройдет в формате РФ — США — Украина, добавил Песков.
«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский», — уточнил он.
Первый раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
4–5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров РФ, США и Украины. По их итогам спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.
19:05:20 13-02-2026
по-моему ребята просто в "города" играют...
19:18:52 13-02-2026
нет,бурную видимость работы создают
19:25:29 13-02-2026
В города на время. Чем дальше играют тем чек на кассе магазина у меня больше и больше.
19:49:16 13-02-2026
Ростки доходы то!
20:02:08 13-02-2026
Мединский упертый, пусть лекцию по истории славянства им прочтет, о едином русско - украинско-белорусском народе
20:49:32 13-02-2026
Это называется игра в городки
21:18:20 13-02-2026
Для всего лишь обмена военнопленными нет нужды в каких-то "особых" - женевских переговорах!