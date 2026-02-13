Названа дата следующих переговоров по Украине

Они пройдут в Женеве

13 февраля 2026, 19:00, ИА Амител

Следующий раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Новый раунд переговоров пройдет в формате РФ — США — Украина, добавил Песков.

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский», — уточнил он.

Первый раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

4–5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров РФ, США и Украины. По их итогам спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.