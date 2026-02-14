Пентагон задействовал ИИ‑программу Claude в операции по захвату Мадуро

Это подчеркивает растущую популярность моделей искусственного интеллекта в США

14 февраля 2026, 08:52, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Пентагон использовал ИИ‑программу Claude в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Разработанный компанией Anthropic инструмент искусственного интеллекта Claude использовался в операции американских военных по захвату Николаса Мадуро, что подчеркивает растущую популярность моделей ИИ в Пентагоне», — указано в публикации.

При этом издание обращает внимание на важное обстоятельство: компания‑разработчик запрещает применять Claude для целей, связанных с насилием, разработкой оружия или осуществлением слежки.

На фоне этой информации Пентагон рассматривает возможность расторжения контракта с партнером Anthropic — компанией Palantir. Стоимость соглашения составляет 200 миллионов долларов. Именно через Palantir у военного ведомства есть доступ к использованию Claude.

Напомним, 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. В результате Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью‑Йорк.

Президент США Дональд Трамп заявил, что супруги предстанут перед судом. По его словам, они имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Соединенных Штатов.